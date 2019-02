Esta es la entrevista de Milagros Leiva y el motociclista D’ Angelo de la que todos hablan [VIDEO]

La conductora del noticiario de ATV Noticias en su edición matinal, Milagros Leiva , tuvo una acalorada discusión con el representante de la Asociación de Motociclistas del Perú, Luis D’ Angelo, que ha causado el rechazo de algunos usuarios en las redes sociales.

La entrevista se convocó con motivo de la propuesta de la Municipalidad de Miraflores para prohibir la circulación de dos personas en una moto lineal, con el objetivo de reducir los robos en el distrito.

Sin embargo, lo que en principio iba a ser una entrevista habitual, en la que D’ Angelo mostraría sus argumentos por los cuales muchos no están de acuerdo con este tipo de medidas, terminó en una tensa discusión.

Luego de varios minutos de intercambio de palabras, la conductora visiblemente afectada, optó por cortar la entrevista, en vivo.

Milagros Leiva: Escúchate querido, escúchate.

Luis D’ Angelo: No soy tu querido, lamentablemente.

Milagros Leiva: ¿Perdón? ¿Qué ha dicho?

Luis D’ Angelo: No soy tu querido.

Milagros Leiva: ¿Y quién ha dicho que eres mi querido? Por favor levanten a este prepotente. No lo puedo escuchar más. Osea, tú no eres mi querido...



Puedes ver el video de la entrevista a continuación: