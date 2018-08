Se entrega empleada de banco acusada de planear asalto en Breña

Se entregó a la justicia. Shirley Díaz Huerta (26), quien es acusada de ser cómplice de los delincuentes que –el pasado 23 de junio– ingresaron a asaltar en la agencia bancaria en la que ella trabajaba, se presentó ante el 31 Juzgado Penal de Lima.

Su nombre figuraba en la lista de los delincuentes más buscados del Ministerio del Interior e, incluso, se ofrecía una recompensa de 15 mil soles por información sobre su paradero.

Cabe recordar que, de acuerdo con las investigaciones de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, la joven habría sido quien –mediante un baile en la puerta de vidrio de una agencia del Banco de Crédito, en Breña– dio la señal para que los hampones ingresaran y se llevaran S/500 mil, que acababan de sacar de la bóveda.

ALEGA INOCENCIA

Antes de presentarse al juzgado, dijo ante las cámaras de Panamericana Televisión que era inocente. “Me arrepiento mil veces haber bailado en ese momento, no puedo comer, no puedo dormir, yo no he hecho nada, yo no valgo S/15 mil”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, defendió la inocencia de su novio Eduardo Villanueva Paz (30), quien está recluido en un penal, sindicado también como cómplice de este atraco. Él trabajaba en otra agencia de la entidad bancaria.

Shirley Díaz dijo que apenas ocurrió el asalto, fue ella quien llamó a la Central 105 para dar aviso a la Policía. “Yo llamé al instante y por eso los atraparon”, sostuvo.

Contra ella está la acusación del vigilante del banco, Isaías Canales, quien dijo a la Policía que el baile era la señal para que los asaltantes actuaran.



