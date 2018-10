Entidades se iluminan de color rosado como símbolo contra el cáncer de mama

Por el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, monumentos e instituciones públicas y privadas del Perú se iluminan de color rosa durante octubre como símbolo de que el cáncer de mama tiene cura si es detectado a tiempo.



Palacio de Gobierno, Congreso de la República y Ministerio de Relaciones Exteriores, así como las municipalidades de Surco, de San Isidro y de Magdalena, se sumaron a esta iniciativa. También aparecen de color rosa las sedes de La Positiva, banco Continental, centro comercial Real Plaza Salaverry, Universidad ESAN, hotel Hilton, hotel Marriot, entre otros.

El objetivo es concientizar a la ciudadanía de la importancia de hacerse un chequeo a tiempo y así evitar el cáncer de mama.

“La incidencia de cáncer de mama en nuestro país es alarmante, solo este año se proyecta 2 mil personas fallecidas por esta enfermedad, cuando el cáncer de mama puede ser evitado con un chequeo a tiempo”, señaló Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer.

La institución llevará a cabo despistajes clínicos de cáncer de mama por una donación de S/. 25.00 en sus locales ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514), lo que permitirá a la institución efectuar otros despistajes de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará todo octubre de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 8 a.m. a 11 a.m.

Además, el 21 de octubre se desarrollará en el Pentagonito de San Borja la carrera y caminata “Un lazo por la vida” a favor de la Liga Contra el Cáncer. Los tickets se pueden adquirir en Teleticket de Wong y Metro hasta el 20 de octubre.