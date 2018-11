Una vez más, el enfoque de igualdad de género vuelve a encender la polémica. Un grupo de congresistas presentó el pasado 7 de noviembre un proyecto de ley para excluir dicho término –entre otros– del “ordenamiento jurídico y de las políticas públicas del Estado”.

Es decir, de aprobarse esta propuesta legislativa, ninguna entidad estatal podrá utilizarlo en sus resoluciones y guías de su competencia. Así, por ejemplo, el Ministerio de Educación (Minedu) no podría utilizar el enfoque de igualdad de género en el currículo escolar.

La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Susana Helfer, defendió la enseñanza del enfoque de igualdad de género en las aulas. Sostuvo que lo que se busca es crear conciencia para que haya igualdad de oportunidades, de estudios, trabajos y de buen trato, tanto para hombres como para mujeres.

Por otro lado, dijo que no entiende a los congresistas que presentan este tipo de propuestas legislativas. “Me gustaría saber qué cosa es lo que piensan, ¿por qué sienten que se está amenazando a la familia? No hay nada más lejos de nuestra intención”, afirmó a Perú21.

Asimismo, aclaró que usar esta terminología no va a crear confusión en los escolares. “Se cree que con este término se va a homosexualizar a los niños y eso no es posible. Lo que queremos es que no sean violentos, intolerantes y que aprendan a respetar a las personas”, explicó.

Finalmente, indicó que “el enfoque de igualdad de género es muy importante para nosotros. No tienen por qué temer, los padres tienen que ser socios en estas tareas educativas”.

Por su parte, el congresista Carlos Tubino, vocero del partido Fuerza Popular y uno de los parlamentarios que impulsa la iniciativa legislativa, refirió que el objetivo es evitar que se “use mal la palabra género”.

“Esta palabra no se está refiriendo solo al hombre y a la mujer... Se camuflan de esta manera y ya significan otras cosas”, explicó.

CAMBIO DE NOMBRE

Otro de los planteamientos de este proyecto de ley es que se modifique la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Sostiene que debería llamarse Ministerio de la Familia, Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿El motivo? Tener dentro de sus funciones la protección y atención de todos los miembros de la familia.

Según la propuesta, esto permitirá que proteja los derechos del hombre y la mujer sin discriminación alguna, sin dejar de considerar las peculiaridades y diferencias que estos los definen y que les permiten desarrollarse.