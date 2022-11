La licenciada en enfermería Flor Carbajal Alfaro denuncia haber recibido una remuneración por parte de la Dirección de Redes Integradas (Diris) de Lima Sur del Ministerio de Salud (Minsa) como CAS-COVID desde el mes de noviembre 2021 hasta julio del 2022 pese a que nunca firmó un contrato con la institución ni trabajó para ellos. Punto Final reveló que este no sería el único caso.

“Quiero que alguien me explique. Yo nunca he firmado un contrato. Según esta boleta a mí me pagan S/6.000 de sueldo, pero nunca he trabajado en esta Diris Lima Sur, nunca he firmado un contrato”, señaló la agraviada, quien contó que en el mes de noviembre se presentó a una convocatoria de dicha institución de la cual nunca la llamaron. “Yo dije de repente no salí como apto”.

Ella tomó conocimiento que estaba en la planilla de la Diris Lima Sur cuando decidió retirar su AFP. “Nosotros necesitábamos dinero. Es cuando le digo a mi esposo que retire el AFP que hay, es ahí que ingresa y me dice Flor: ‘hay S/5.000′” . Su esposo se mostró sorprendido ya que ella solo debía tener entre S/700 a S/800.

Ante dicha situación, la enfermera decidió no retirar el dinero. “No he tocado ni un sol ni del Banco de la Nación ni del AFP” , aseveró.

Otros casos

El dominical logró identificar que otras personas que no han firmado ningún contrato figuran dentro del Registro Nacional del Personal de Salud como trabajadores de la Diris Lima Sur.

Ese es el caso de Jessica Justo Cabillas, quien es enfermera y vive a dos horas de Lima, pero que -según el Minsa- trabajó en la Diris Lima Sur, en el distrito de Barranco, según el Registro Nacional del Personal de la Salud (Inforhus). Dicha situación fue desmentida por ella.

Lo mismo le ocurrió a Carmen Rico Uchuypoma, una enfermera que reside en Huancavelica. Ella asegura que nunca firmó un contrato y que no laboró para la institución.

Sumico Breña Santi también es otra enfermera víctima de un contrato fantasma. “Me quedó totalmente sorprendida. Agradezco el hecho que me busquen para llegar a cómo se ha llegado que yo estoy contratada (en la Diris Lima Sur)”.

Diris Lima Sur se pronuncia

Al respecto, la Diris Lima Sur emitió un comunicado informando que desde el mes de julio del presente año han estado recibiendo casos sobre supuestos pagos indebidos realizados a personas que no guardan vínculo laboral con su institución.

Por lo que, solicitan a los afectados que tomen conocimiento del caso realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la Diris Lima Sur a fin de iniciar las investigaciones a través de Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD).

Cabe señalar que a la fecha todas las denuncias recibidas fueron remitidas a la Procuraduría del Minsa para que realice las acciones legales correspondientes.

Ante los hechos denunciados que involucran a la @DIRISLimaSur sobre supuestos pagos indebidos que se habrían realizado a personal CAS-COVID, contratados a través de los D. U. N°103-2021 Y D. U. N°083-2021, el #Minsa informa lo siguiente: pic.twitter.com/GENTsElE4c — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 28, 2022

