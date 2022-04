A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 25 hasta el sábado 30 de abril, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 25

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

JR. SANTA CDRA 1, JR. CAILLOMA CDRA 1, JR. CALLAO CDRA 1, JR. CAMANA CDRAS 1, 2, JR. CONDE DE SUPERUNDA CDRAS 1, 2, 4, JR. DE LA UNION CDRAS. 1, 2, 6, 7, JR. HUANUCO CDRA 10, PASAJE NICOLAS DE RIVERO CDRA 1, PASAJE PIURA CDRAS 1, 2, PASAJE SANTA ROSA CDRA 1, PLAZA DE ARMAS CDRAS 1, 3.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

JR. CALLAO CDRA 1, JR. CARABAYA CDRAS 2, 3, JR. DE LA UNION CDRAS 1, 4, JR. HUALLAGA CDRA 2, JR. MIROQUESADA CDRA 1, JR. UCAYALI CDRAS 1, 2, PASAJE OLAYA CDRA 1, 4, PLAZA DE ARMAS CDRAS 1, 2.

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

JR. DE LA UNION CDRA 4, 5, JR. ICA CDRA 1, JR. UCAYALI CDRA 1, PASAJE ACUÑA CDRA 5.

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

JR. CAMANA CDRA 5, JR. CUSCO CDRA 1, JR. DE LA UNION CDRAS 5, 6, JR. HUANCAVELICA CDRAS 1, 4, JR. MIROQUESADA CDRA 1.

Comas (08:30 a 10:00)

URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. TUPAC AMARU CDRAS 19, 52, 53, 54, 55, 56, 78, 79, MZ A1, C, CALLE SAN JULIAN CDRA 1, MZ A, A1, CALLE SAN JUSTINIANO CDRA 1, MZ D, E, JR. LAS MAGNOLIAS CDRA 4, JR. LAS ORQUIDEAS MZ C, JR. SAN GENARO CDRAS 2, 3, 4, JR. SAN GERMAN CDRA 2, MZ K, M, JR. SAN GERONIMO CDRAS 2, 3, MZ I, K, JR. SAN JACINTO CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ B, B1, D, K, JR. SAN JAVIER CDRAS 1, 2, MZ B, C, C1, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ I, JR. SAN JUDAS TADEO CDRAS 1, 2, 3, MZ A, B, J, JR. SAN JUSTO CDRAS 2, 3, MZ C, H, I. URB. HUAYQUILLAY CDRA 33 AV. TUPAC AMARU CDRA 33, URB. LA ALBORADA MZ A, A1, CALLE LOS GERADIOS CDRA 1, CALLE LOS LAURELES MZ D.

Lima Cercado (08:30 a 17:00)

URB. TELEPOSTAL AV. SOSA PELAEZ CDRA 13, CALLE ANTESANA CDRAS 12, 13, CALLE GERMAN CARRASCO CDRAS 20, 21, CALLE JUAN CHAVEZ TUEROS CDRA 13, CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRAS 12, 20, 21, 22, CALLE RICARDO ALVARADO CDRAS 12, 13, 20.

Puente Piedra (09:00 a 17:00)

URB. SHANGRILA CALLE LOS NOGALES CDRA 1, MZ A, F, K.

San Juan de Lurigancho (09:20 a 10:00)

ASOC. DE VIV. LAS PRADERAS ANEXO 8 AV. ALFONSO UGARTE MZ A4, B4, E4, G1, I4, J4, LL1, M, M4, Q1, Q3, R3, AV. MIGUEL GRAU MZ C4, E, E4, Q3, R, R3, V4, W4, CALLE FRANCISCO BOLOGNESI MZ F4, G4, J4, CALLE LAS MALVAS MZ B, B1, C1, C2, F2, G1, LL, LL1, CALLE MICAELA BASTIDAS MZ U3, CALLE NICOLAS DE PIEROLA MZ A4, C1, Ñ3, Q3, R3, S3, U, CALLE UNION MZ B1, C, G1, Ñ1, T1.

San Martín de Porres (09:30 a 11:00)

URB. ALMIRANTE GRAU AV. MANUEL PINEDA CDRA 4, AV. MIGUEL GRAU CDRAS 4, 7, 8, 9, CALLE ALARCON CDRA 5, JR. ALBERTO ABERD CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, MZ 32, 39, JR. ALCIBAR CDRAS 2, 3, 4, JR. FEDERICO NOGUERA CDRA 2, JR. J. SALAS CDRA 4, JR. JOSE MANTILLA CDRA 2, PASAJE MIGUEL GRAU CDRA 1, MZ 39.

San Martín de Porres (11:30 a 13:00)

URB. INGENIERIA AV. HONORIO DELGADO CDRA 2, CALLE ELOY ESPINOZA CDRAS 2, 5, 6, JR. HENRY ARRENDONDO CDRA 3, MZ A.

Comas (12:00 a 14:30)

AGRUPACION AEROPUERTO DE COLLIQUE AV. LOS CHASQUIS 915 MZ F.

San Martín de Porres (14:30 a 16:00)

URB. LA MILLA CALLE EL ENGRANAJE MZ A, CALLE LA MILLA CDRA 2 MZ D, F.

Comas (15:30 a 17:00)

URB. EL PINAR PARCELA B AV. COLLIQUE CDRA 1, MZ E, F, G, N, AV. HEROES DEL ALTO CENEPA CDRAS 8, 9, 10, MZ A, B, C, L, CALLE 1 MZ E, CALLE 13 MZ H, P, CALLE 14 CDRAS 1, 2, 3, MZ A, B, C, F, H, CALLE 15 CDRA 1, MZ H, I, CALLE 2 MZ E, F, CALLE 3 CDRA 1, MZ F, G, CALLE 5 MZ A, G, CALLE 6 CDRAS 1, 2, MZ N, O, P, CALLE 8 MZ C.

MARTES 26

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

AV. EMANCIPACIÓN CDRA 6, JR. CUSCO CDRAS 1, 7.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 6, 8, 9, JR. CAMANA CDRAS 8, 9, JR. CARABAYA CDRA 9, JR. DE LA UNION CDRAS 8, 9, 10, JR. OCOÑA CDRA 1, JR. QUILCA CDRA 1, PLAZA SAN MARTIN S/N.

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

JR. QUILCA 139.

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

AV. CORREDOR TRONCAL DEL METROPOLITANO CDRA 10, AV. PASEO DE LA REPUBLICA CDRAS 1, 2, AV. ROOSEVELT CDRAS 1, 2, AV. URUGUAY CDRAS 1, 11, CALLE CONTUMAZA CDRAS 1, 2, JR. PACHITEA ESQUINA JR. DE LA UNION, CALLE TAMBO DE BELEN CDRAS 1, 10, JR. CARABAYA CDRAS 2, 9, 10, 11, 15, JR. DE LA UNION CDRAS 1, 2, 10, 11, JR. LAMPA CDRAS 1, 2, JR. LINO CORNEJO CDRA 2, JR. PACHITEA CDRAS 1, 2, 10, 11, PASAJE BOULEVARD CDRA 1.

Comas (08:30 a 17:30)

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO MZ M, CALLE S/N LTS. 4, 15, 26, CALLE TAMBO RIO LTS. 15, 18, 19, 21, 22, 30, MZ L, M, PASAJE 1 LTS. 3, 6, 7, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 24, MZ A, B, D, L.

San Martín de Porres (08:30 a 10:00)

URB. ALMIRANTE GRAU AV. SANTA ROSA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 21, CALLE LAZARETO CDRA 1, JR. ATANACIO CATOJERAS CDRAS 1, 2, JR. BERGUSSEN CDRA 4, JR. DUNNET CDRA 2, JR. SAMUEL BARNISH CDRA 2.

Callao (08:30 a 17:30)

A.H. SAN JUAN BOSCO AV. 14 DE FEBRERO CDRA 2, AV. CONTRALMIRANTE MORA CDRAS 2, 3, 5, 9, MZ A, B, P, CALLE LOS CLAVELES MZ F, G, CALLE NAUTA MZ E, F, CALLE PUCALLPA MZ A, B, C, I, J, K, CALLE YURIMAGUAS CDRA 2, MZ A, B, C, D, E, N, JR. VILLA RICA MZ F, G, H, PASAJE 4 MZ B, C, D, PASAJE LAS AMAPOLAS MZ I, PASAJE LAS FLORES MZ E, PASAJE LAS MARGARITAS MZ A, H, PASAJE LOS JAZMINES MZ G, P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZ A, B, C, P, A.H. BRESCIA MZ B.

San Martín de Porres (09:30 a 11:00)

URB. PERU AV. PERU CDRAS 31, 32, 33, CALLE TALARA CDRA 4, 5, 6, 32, JR. ANDAHUAYLAS CDRA 5, JR. AYACUCHO CDRA 32, JR. CAMANA CDRAS 4, 5, 6, 32, JR. HUANCAVELICA DRAS 5, 31, 32, JR, ICA CDRAS 5, 31, 32, JR. JUNIN CDRA 31, JR. PASCO CDRA 32.

Callao (06:00 a 17:00)

AV. CONTRALMIRANTE MORA 590, AV. NESSTOR GAMBETA 983, AV. MANCO CAPAC 1056, AV. CONTRALMIRANTE MORA ESQ. JOSE MARIATEGUI SAN MARTIN DE PORRES 11:30 – 13:00 URB. LA MILLA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS 11, 12.

San Martín de Porres (12:00 a 13:30)

URB. CONDEVILLA SEÑOR AV. JOSE GRANDA CDRAS 25, 29, AV. UNIVERSITARIA CDRAS 1, 2, 3, 29 MZ H11, CALLE JUAN HEVIA CDRA 25, 29 MZ H11, I11, JR. F. DEL VALLE CDRAS 3, 4, MZ G11, JR. FLORA TRISTAN CDRA 25, JR. GERARDO DIANDERAS CDRA 25, JR. HORACIO BALLON CDRA 3, JR. HUSARES CDRAS 3, 4, JR. MAX UHLE CDRAS 25, 29, JR. VICTOR LLONA CDRA 29.

San Martín de Porres (15:00 a 16:30)

URB. PERU AV. CANADA CDRAS 3, 4, 5, 17, 18, AV. PERU CDRA 18, JR. FILADELFIA CDRA 18, JR. RIO BRANCO CDRAS 17, 18.

MIÉRCOLES 27

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 11, 12, 13, JR. APURIMAC CDRA 3, 4, JR. AZANGARO CDRAS 1, 4, 7, 8, 9, JR. COTABAMBAS CDRA 2, JR. SANDIA CDRA 1, PASAJE HUERFANOS CDRA 7.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

AV. ABANCAY CDRAS 3, 4, 5, 7, 8, 14, AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 12, JR. APURIMAC CDRAS 4, 5.

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

JR. CARABAYA CDRAS 1, 5, 6, JR. CUSCO CDRAS 2, 5, 9.

Rímac (08:30 a 18:00)

P.J. VILLA FÁTIMA ALAMEDA DE LOS DESCALZOS CDRA 1, CALLE CABILDANTES CDRA 1, 2, CALLE LOS DESCALZOS CDRAS 1, 2, CALLE S/N CDRAS 1, 2, JR. ATAHUALPA CDRAS 1, 2, URB. CHABUCA GRANDA JR. ATAHUALPA CDRAS 1, 2, JR. DOMINGO ANGULO CDRAS 1, 2, JR. LOS CABILDANTES CDRA 2, JR. PORTUGUES CDRA 1, PASAJE LOS DESCALZOS CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 1.

Rímac (08:30 a 18:00)

URB. LA HUERTA MZ A, B, C, D, E.

Puente Piedra (08:30 a 16:30)

ASOC. EL HARAS DE CHILLON MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.

Puente Piedra (13:00 a 17:00)

CONJUNTO RESIDENCIAL VICENTELO MZ A, L2.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 16:00)

URB. MARISCAL CACERES JR. ALFONSO UGARTE CDRAS 44, 45, MZ B, B4, B5, D, D19, D20, JR. CANTERAS CDRA 2, MZ B, B3, B4, D21, JR. PABLO DE OLAVIDE CDRA 45, MZ B, B3, B4, D, D20, D21, JR. SANTA CRUZ CDRA 2.

Carabayllo (09:30 a 18:30)

A.H. BELLO HORIZONTE AV. TUPAC AMARU CDRAS 3, 4, 7, 8, MZ A, B, D, P.J. VILLA EL POLVORIN MZ A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, L, M, N, O, A.H. CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, I, K.

Bellavista (09:30 a 11:00)

URB. SANTA CECILIA AV. REPUBLICA DE VENEZUELA CDRAS 1, 14, 24, 25, 51, 52, CALLE LAS AGUILAS CDRAS 1, 2, CALLE LAS ALONDRAS CDRAS 1, 2, 3, CALLE LAS GRULLAS CDRA 1, CALLE LAS OROPENDOLAS CDRAS 1, 2, MZ A, CALLE LOS TORDOS CDRA 1, CALLE LOS ZORZALES CDRA 1, CALLE LOS RUISEÑORES CDRA 1, 2, MZ F, O.

San Juan de Lurigancho (09:30 a 17:30)

A.H. HUASCAR MZ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116A, 116B, 117, A.H. 9 DE OCTUBRE MZ E, F, I, J, Ñ, P, Q, R, S, A.H. MUNICIPAL TRES CRUCES MZ A, B, C, D, E, F, A.H. SAN MARTIN DE PORRES MZ B, C, D, E, H, F, A.H. SANTA ROSA DE LIMA MZ C, D.

San Martín de Porres (09:00 a 15:00)

URB. PARAISO DORADO AV. CHUQUITANTA LT. 2, CALLE A LT. 2, CALLE S/N CDRA 5, MZ M, URB. LAS CASUARINAS DE SAN DIEGO AV. CHUQUITANTA MZ B, AV. PARAMONGA MZ N, CALLE CHUQUITANTA ESQUINA CALLE PARAMONGA EDIFICIO B.

Ancón (10:00 a 11:30)

URB. SANTA ROSA AV. ALEJANDRO BERTELLO MZ 68, 69, CALLE 11 MZ 62, CALLE 12 MZ 67, 68, 70, 74, CALLE 13 MZ 64, 66, 67, 69, 74, CALLE 15 MZ A, D, G, H, I, J, L, LL, U, Z, CALLE 6 MZ 16, 18, 39, 40, CALLE 7 MZ 9, 38, 39, 40, N.

Comas (11:00 a 16:30)

URB. EL RETABLO AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 9, MZ Q, URB. LOS PARQUES DE COMAS JR. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 9.

Bellavista (12:00 a 14:30)

URB. SANTA CECILIA AV. REPUBLICA DE VENEZUELA CDRAS 24, 25, CALLE LAS GOLONDRINAS CDRA 25, CALLE LAS AGUILAS CDRAS 1, 3, CALLE LAS ALONDRAS CDRA 25, CALLE LAS CALANDRIAS CDRA 25, CALLE LOS MIRLOS CDRA 25, CALLE LOS REYEZUELOS CDRA 25, CALLE LOS ZORZALES CDRA 25.

Ancón (12:30 a 14:00)

URB. SANTA ROSA AV. ALEJANDRO BERTELLO S/N, CALLE 1 CDRA 9, MZ 58, CALLE 18 MZ 36, CALLE 19 MZ 33, 36, CALLE 2 MZ 21, 26, CALLE 20 CDRA 1, 6, MZ 30, 32, 33, CALLE 21 MZ 26, 27, 29, 30, CALLE 22 MZ 26, 27, CALLE 4 MZ 19, 21, 23, 26, CALLE 5 CDRA 5, 7, MZ 19, 20, 21, 22, 23, CALLE 6 CDRAS 6, 7, MZ 20, 22, 40, 41.

Bellavista (15:30 a 17:00)

URB. JARDINES VIRU AV. REPUBLICA DE VENEZUELA CDRAS 21, 22, CALLE LOS ALHELIES CDRAS 1, 2, 3, CALLE AMANCAES CDRAS 2, 3, 4, CALLE FICUS CDRAS 1, 2, CALLE FRESNOS CDRA 1, CALLE LOS CEDROS CDRA 1, CALLE LOS CRISANTEMOS CDRAS 2, 3, 4, CALLE OLIVOS CDRA 2, MZ N, CALLE S/N CDRAS 2, 3, 7, JR. LOS EUCALIPTOS CDRAS 2, 3, JR. LOS PINOS CDRA 1.

Ancón (15:30 a 17:00)

URB. PLAYA HERMOSO CALLE BERGANTIN MZ R, CALLE CARABELA LTS. 11, 32, 33, 38, MZ B, E, I, CALLE CHUITAS MZ L, CALLE COLINAS MZ R, CALLE LAS GAVIOTAS CDRA 3, 4, MZ B, L, CALLE PELICANOS CDRA 3, MZ L, M, MALECON MANUEL PARDO MZ B, O, P, S, Z, MALECON DE LA MARINA MZ C.

JUEVES 28

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

JR. LAMPA CDRAS. 2, 3, 4, 7, 8, JR. LAMPA C/ AV. EMANCIPACIÓN, JR. PUNO CDRAS. 2, 3, 6, 8, JR. CUZCO CDRA. 2.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

JR. LAMPA CDRA. 5, JR. CUZCO CDRA. 2, JR. CARABAYA CDRA. 2, JR. MIRÓ QUESADA CDRAS. 1, 2, 6, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2.

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

JR. MIRÓ QUESADA CDRAS. 1, 2, JR. CARABAYA CDRAS. 1, 2, 4, 5, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, 4.

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

JR. UCAYALI CDRAS. 3, 4, 5, AV. ABANCAY CDRAS. 3, 4, JR. AYACUCHO CDRA. 5

Magdalena del Mar (08:00 a 15:00)

CALLE DELLA ROCCA DE VERGALLO CDRAS. 1, 2, 8, AV. JUAN DE ALIAGA CDRAS. 4, 9, CALLE JUAN NORBERTO ELÉSPURU CDRAS. 4, 7, 8, CALLE JUAN MANUEL POLAR CDRAS. 1, 2, CALLE GONZALES LA ROSA CDRAS. 5, 6, JR. TORRES MATOS CDRAS. 1, 2, AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 8, CALLE FLORA TRISTÁN CDRAS. 2, 3, 6, CALLE CLEMENTE X CDRAS. 3, 4.

Comas (08:30 a 11:00)

JR. LA LIBERTAD CDRAS. 1, 3, 4, 5, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 8, 9, 10, 11, 48, 49, AV. RICARDO PALMA CDRAS. 1, 2, 3, AV. SIMÓN BOLÍVAR CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. JORGE CHÁVEZ CDRAS. 1, 9, JR. NICARAGUA CDRAS. 1, 49, JR. SAN SALVADOR CDRAS. 1, 8, AV. MÉXICO CDRA. 1, JR. REPÚBLICA DEL PERÚ CDRAS. 1, 5, 6, JR. 21 DE SEPTIEMBRE CDRAS. 3, 4, 5, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 2, 3, JR. SANTA ROSA CDRA. 4, PASAJE 3 CDRA. 6, URB. HUAQUILLAY MZS. M, N, Ñ, O, Q, PUEBLO JOVEN PAMPA DE COMAS MZS. A, B, C, D, E, HC, K, KC, L, LC.

San Juan de Lurigancho (08:30 a 16:30)

JR. LOS NECTANDROS CDRAS. 1, 9, 15, 16, 17, JR. LOS OMBÚES CDRAS. 1, 6, 17, JR. LAS ZABILOO CDRA. 57, JR. LAS MILENRAMAS CDRAS. 1, 7, 8, 17, JR. LOS MASTUERZOS CDRAS. 1, 7, 16, 17, JR. LAS ALHUCEMAS CDRAS. 8, 9, 14, 17, PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVO PERÚ MZS. A, B, F, G, H, I, J, K, AGRUP FAM. BELLAVISTA NUEVO PERÚ MZ. C, COOP. LAS FLORES MZS. 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, P.J. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS MZS. 110, 131, 132, 133, A, C, D, P.J. SAGRADO MADERO MZS. A, B, B1, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, A.H. 9 DE OCTUBRE MZ. C, CALLE S/N MZS. A, B, C, D, PASAJE 3 MZ. B

Santa Rosa de Quives (09:00 a 17:30)

C.P. EL OLIVAR MZ A, B, C, D, E, F, G, L, M, C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, C.P. TRAPICHE MZ A, B, C, C1, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, C.P. SAN ANTONIO DE PADUA MZ U, V.

Rímac (09:30 a 19:00)

CALLE LAUREANO MARTÍNEZ CDRAS. 1, 2, CALLE HINOS VILELA CDRAS. 1, 2, CALLE HINOS ANDRADE CDRAS. 1, 3, JR. PEDRO BOCANEGRA CDRAS. 1, 2, 3, AV. SANCHO DÁVILA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE VALLE RIESTRA CDRA. 1, AV. CARLOS VALDERRAMA CDRAS. 2, 3, 4, PROLG. ARZOLA CDRAS. 1, 35, CALLE JUAN MANUEL CARRERA CDRA. 1, AV. FRANCISCO FERREYROS CDRAS. 3, 13, CALLE CARLOS A. SACCO CDRA. 2, CALLE DUNCKER LAVALLER CDRAS. 1, 2, CALLE ARÍSTIDES RAMÍREZ CDRA. 1, AV. GAMARRA CDRAS. 1, 4, JR. ELÍAS VÁSQUEZ CDRAS. 1, 2, CALLE E. HIDALGO CDRA. 1, JR. HUAMBACHANO CDRA. 1, CALLE NESTOR CHOCOBAR CDRA. 1, AV. ELÉSPURU CDRA. 1, CALLE OSCAR MOLINA CDRA. 1, AV. GUILLERMO SUÁREZ CDRAS. 1, 3, JORGE BRAVO RUEDA CDRA. 3, CALLE MANUEL QUINTANA CDRAS. 1, 2, JR. HERMANOS VILLARÁN CDRA. 2, PSJE. PRIVADO CDRAS. S/N, 3, CALLE URANIO CDRAS. S/N, 1, CALLE MONTÁÑEZ CDRA. 1, PARQUE EL TONDERO CDRA. 1, JR. JOSÉ EZETA CDRA. 1, A.H. COVIRIMAC MZS. A, B, C, D, E, F, G, COOP. 9 DE DICIEMBRE MZS. A, C, D, E, R, P.J. EL ALTILLO MZS. A, E, H, R, P.J. MCAL. CASTILLA MZS. A, A1, A4, A8, A9, B, B2, B5, BA, C, D, G, H, H1, I.

Ancón (09:30 a 16:30)

CALLE LAS REFINERÍAS MZS. F3, I, I1, J, K

Comas (12:30 a 14:00)

AV. MÉXICO CDRAS. 3, 4, 5, JR. ENRIQUE CASTILLA CDRAS. 1, 2, CALLE RÍO PACHITEA CDRA. 1, CALLE SANTIAGO APÓSTOL CDRAS. 2, 3, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 4, 57, 58, 59, CALLE BOSTON CDRA. 1, AV. CARABAYLLO CDRA. 7, JR. JULIO PORTOCARRERO CDRA. 1, JR. REGIÓN GRAU CDRA. 2, URB. SANTA ISOLINA MZS. A, B, C, D, E, URB. LAS VEGAS MZS. D, E, F, G, H, AV. UNIVERSITARIA C/ AV. MÉXICO, ASOCIACIÓN CARABAYLLO MZ. E

Comas (15:30 a 17:00)

JR. ANSELMO ANDÍA CDRAS. 1, 6, 7, JR. MARIANO ANGÚLO CDRAS. 1, 2, CALLE DIEGO CUSIHUAMÁN CDRA. 2, CALLE JOSÉ BOGUI CDRA. 1, AV. 22 DE AGOSTO CDRAS. 7, 12, JR. BAQUIJANO Y CARRILLO CDRA. 1, JR. NICOLAS ALCAZAR CDRA. 1, CALLE JUAN BARBOZA CDRAS. 0, 1, CALLE JUAN CASTRO CDRAS. 1, 2, 3, 6, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 15, 16, 17, 63, 64, CALLE D. ALIAGA CDRA. 1, URB. STA. LUZMILA MZS. A, A2, AII, C, C2, D, D2, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, HII, I, I2, K, K2, Z.

Huaral (08:30 a 17:30)

SUM: N°2857169, UBICADO EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA.

VIERNES 29

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

JR. HUALLAGA CDRAS. 3, 4, JR. AZÁNGARO CDRA. 2

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

JR. JUNÍN CDRAS. 2, 3, JR. LAMPA CDRA. 2, JR. JUNÍN C/ JR. LAMPA, JR. AZÁNGARO CDRA. 1

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

AV. ABANCAY CDRAS. 1, 2, JR. AZÁNGARO CDRA. 1, JR. JUNÍN CDRAS. 2, 4

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

JR. LAMPA CDRA. 2, JR. ANCASH CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. CARABAYA CDRA. 1, JR. JUNÍN CDRA. 2, JR. AZÁNGARO CDRA. 1, JR. AMAZONAS CDRA. 1, CALLE S/N CDRA. 3

San Miguel (08:00 a 17:00)

JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 4, 5, 9, 10, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, CALLE DIEGO QUISPE TITO CDRAS. 1, 4, CALLE SANTA ANA CDRAS. 1, 4, 9, AV. LIMA CDRAS. 9, 10, CALLE LA MAR CDRA. 4, CALLE ESTACIO CDRAS. 0, 1, 3, CALLE AMALIA PUGA DE LOZADA CDRA. 1 URB. D, D1, D12, F, O1, P1, Q1, V, Z.

Callao (08:30 a 12:30)

CALLE GUILLERMO RONALD CDRA. 2, CALLE OTTO KIEFFER CDRAS. 1, 2, A.H. CIUDADELA LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, E1, F, H, Z, ZE, A.H. HIJOS DE 4° SECTOR MZ. B, URB. ATALAYA MZ. C, CALLE OTTO KIEFFER C/ CALLE RÍMAC.

Comas (08:30 a 17:30)

AGRUPACIÓN AEROPUERTO DE COLLIQUE MZ. E

Los Olivos (09:00 a 17:00)

JR. RÍO SANTA CDRAS. 1, 2, JR. HUARMEY CDRAS. 2, 14, 15, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 1, 16, 36, JR. FERMÍN FITZCARRALD CDRAS. 2, 12, 15, 16, JR. PALLASCA CDRAS. 2, 15, CALLE TURMALINA CDRA. 16, JR. YÁNAC CDRAS. 2, 14, 15, JR. CARHUAZ CDRAS. 14, 15, JR. PATAZ CDRAS. 14, 15, AV. SANTIAGO DE MAYOLO CDRA. 15, 16, URB. COVIDA MZS. A, B, C, G, H, H1, P, S, URB. LOS PINARES MZS. B, F, P, S, X, Y, COOP. EL OLIVAR MZ. A

Ancón (09:30 a 11:00)

URB. SAN JOSÉ MZS. H, I, J, K, L, M, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. G, I, J, M, Y, A.H. 21 DE MARZO MZS. E, F, CALLE PACTO ANDINO MZ. N, CALLE CARTAGENA CDRA. 1, MZ. N, JR. ANCASH MZ. N, AV. JUAN VELASCO ALVARADO MZ. I, CALLE PICHINCHA MZ. N

Carabayllo (09:30 a 11:00)

AV. PERIMÉTRICA CDRA. 1, CALLE S/N CDRA. 2, CALLE SAN DIEGO CDRA. 1, CONJ. RES. LOS PQ. DE CARABAYLLO

La Perla (10:00 a 16:00)

JR. IQUIQUE CDRAS. 2, 30, JR. ARICA CDRA. 1, JR. GÁLVEZ CDRA. 17, CALLE TARAPACÁ CDRA. 1, AV. STA. ROSA CDRA. 1, MZ. 6, URB. LA PERLA ALTA MZ. 6

Ancón (12:00 a 13:30)

CALLE S/N CDRAS. 2, 5, 6, CALLE JORGE CHÁVEZ CDRA. 1, AV. 2 DE MAYO CDRA. 6, CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 2, EDIFICIO VISTA MAR.

Carabayllo (12:00 a 13:30)

CALLE 1 CDRA. S/N, 1, 4, CALLE S/N CDRA. 1

Callao (13:30 a 17:30)

JR. AREQUIPA CDRA. 1, 7, AV. SÁENZ PEÑA CDRAS. 1, 7, 8

Ancón (15:00 a 16:30)

AV. 2 DE MAYO CDRAS. 1, CALLE COLINAS CDRAS. 1, 2, CALLE S/N CDRAS. S/N, 1, 2, EDIFICIO SAN PEDRO

Carabayllo (15:00 a 16:30)

AV. LA ESPERANZA, CONSTRUCTORA VALLES DEL PERU S.A.

SÁBADO 30

Rímac (09:30 a 17:30)

URB. LEONCIO PRADO MZS. A, E, F, I, J, K, P, PASAJE A CDRA. 61

El Agustino (10:00 a 16:00)

URB. CIRCUNVALACIÓN MZS. A, B, C, D, E, F, X, ASOC. VICENTELO BAJO MZ. A, C.P. MENOR BETHANIA MZS. C, L, PROLG. LAS LOMAS CDRAS. 1, 2, PSJE. LOS OLIVOS CDRA. 2.

