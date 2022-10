A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de octubre, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 3

SAN MARTIN DE PORRES (08:00 – 12:00)

URB. CONDEVILLA SEÑOR AV. ALIAGA Y PAZ SOLDAN CDRAS 1, 2, 31, MZ C4, S2, AV. JOSE GRANDA CDRA 33, AV. MARIANO IGNACIO PRADO CDRA 32, AV. PACASMAYO CDRA 31, CALLE ALBERTO BARTON CDRAS 1, 2, CALLE ARENAS Y LOAYZA CDRAS 1, 31, CALLE CLEMENTE PALMA CDRAS 2, 32, MZ O2, CALLE EDMUNDO ESCOMEL CDRA 31, MZ D4, CALLE GERMAN APARICIO Y GOMEZ CDRA 1, 2, 31, MZ R2, CALLE JOSE A. ENCINAS CDRA 32 MZ C, CALLE PUGA DE LOZADA CDRA 31, MZ F4, JR. AUGUSTO AGUIRRE SOTO CDRAS 31, 32, JR. CONSTANTINO CDRA 32, JR. ENRIQUE ARNAEZ CDRA 2, JR. FELIPE ARIAS CDRA 2, JR. CASTRO POZO CDRAS 31, 32, JR. J. BALLON CDA 2, JR. JUAN LUIS HAGUE CDRAS 2, 31, 32, JR. M. PRADO CDRAS 1, 2, 30, 31, 32, MZ C3, C4, Q2, JR. OSCAR BARRENECHEA CDRA 2, JR. VICTOR NAVARRO CDRAS 2,32, MZ P, VIA EXPRESA LINEA AMARILLA CDRA 1.

CALLAO (08:30 – 17:30)

AV. REPÚBLICA DE PANAMA CDRA 4, CALLE TACNA CDRA 2, JR. ANTONIO MIROQUESADA CDRAS 3, 10, 11, 12, 24, JR. AREQUIPA CDRAS 4, 5, 6, JR. AYACUCHO CDRA 11, JR. GARCIA CALDERON CDRAS 1, 5, 7, 8, JR. LAZARETO CDRAS 10, 11, JR. TACNA NORTE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 28, PASAJE GARCIA CALDERON CDRAS 4, 5, 7, PASAJE MIRANAVE CDRAS 1, 2, 10, PASAJE PRIVADO CDRAS 4, 5, PLAZA RAMON CASTILLA CDRAS 4, 5.

LOS OLIVOS 10:00 – 16:00

URB. MERCURIO AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO CDRAS 2, 10, JR. ACUARIO CDRAS 9, 10, MZ O, JR. ARIES CDRA 9, MZ I, I1, JR. GEMINIS CDRAS 9, 10, MZ O, R.

CARABAYLLO 09:00 – 16:00

URB. VILLA CORPAC AV. ISABEL CHIMPU OCLLO MZ R, S, AV. MARIANO CONDORCANQUI CDRAS 6, 7, MZ A, A1, R, S, CALLE 11 MZ A, A1, CALLE A MZ R, S, CALLE B MZ S, URB. EDWIN VASQUEZ MZ P, Q, CALLE 4 MZ P, Q, CALLE D MZ G, H, J, I, JR. CONTISUYO CDRA 3.

VENTANILLA 09:30 – 17:00

URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA CALLE NICOLAS COPERNICO CDRA 1, MZ I5, I6.

COMAS 13:00 – 17:00

FUNDO AGRARIA CHACRA CERRO CALLE S/N LT. 52 53.

Martes 4

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

URB. ALAMEDA DEL NORTE CALLE LAS CONGONAS MZ J2, CALLE LOS ALCANFORES CDRA 2, MZ G, G2, F, F2, J2, CALLE LOS CEDROS MZ E2, F, F2, CALLE LOS EUCALIPTOS CDRAS 1, 2, MZ B2, D2, E2, F2, G, G2, H2, CALLE LOS NOGALES MZ G2, H, CALLE LOS PINOS MZ E2, CALLE SAN JUAN MZ A, B, PASAJE RAMON CASTILLA MZ E2.

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. MONTE CALVARIO MZ J, I, PASAJE 4 MZ D, E1, F, PASAJE 5 MZ G, H, I, A.H. CASUARINAS MZ A, E, F, PASAJE 3 MZ A, B, E, A.H. SOLEDAD ALTA MZ C, CALLE SOLEDAD ALTA MZ C, D, P.J. PAMPA DE COMAS JR. CERRO DE PASCO CDRAS 5, 6, 7, 8, JR. KENNEDY CDRAS 3, 4, 5, 6, MZ WF, WF1, X2, JR. LA HABANA CDRAS 1, 4, 7, 8, MZ X, X1, JR. LOS OLIVOS CDRA 4, JR. PERU CDRA 6, JR. SAN RAMON CDRA 4, MZ Y, JR. SULLANA CDRAS 1, 3, 4, 5, MZ A, B, C, X1, PASAJE 1 MZ C, C1, PASAJE 10 MZ F, G, PASAJE LOS GIRASOLES CDRAS 1, 5, MZ X, PASAJE MIRAFLORS CDRAS 1, 2, PASAJE SAN MARTIN CDRA 1, MZ E, F, X1. INTERNAL

VENTANILLA 09:00 – 17:30

A.H. LOS ROSALES AV. CESAR VALLEJO MZ M, M3, M4, N, N2, Ñ2, Ñ3, Ñ6, S, AVENIDA E, MZ M7, M8, N, Ñ1, Ñ2, M, AV. LOS ARQUITECTOS MZ M, M1, M9, Ñ, Ñ1, O, O1, Z, A.H. LAS LOMAS DE VENTANILLA AV. LOS ARQUITECTOS MZ A, A5, D, D1, D2, D3, D5, D6, E, E6, F, F1, F2, F3, G, G6, J, J1, J2, J3, J4, J5, J6, CALLE 10 MZ A, A3, A4, D, D1, D2, J, K, N, O, CALLE 11 MZ I, J, M, N, CALLE 12 MZ C, C3, C4, E, E6, E7, I, M, S, CALLE 13 MZ C3, C4, C6, C7, D, D1, D2, D4, D5, D6, E, E3, E4, E5, E7, CALLE 14 MZ C, C1, C2, C3, C4, C, 8, CALLE 15 MZ B5, B6, B7, C, C1, C2, CALLE 18 MZ D, D5, D6, G, G6, H, H5, I, I3, J1, J2, CALLE 19 MZ D, D4, D5, J, J13, J2, J3, CALLE 20 MZ D, D3, D4, J, J3, J4, CALLE 21 MZ B, B7, C, C1, C4, C5, C6, D, D2, D3, J,J4,J5, CALLE 22 MZ J6, K8, X, X3, G,G1, G2, G3,G4, G5, CALLE 26 MZ H, H2, H3, CALLE 28 MZ F, F6, CALLE 28ª, MZ A, A4, CALLE 29 MZ F, F5, F6, G1, CALLE 3 MZ E, E5, G, G4, G5, H, H3, H4, I, I1, I2, Q1, R1, CALLE 30 MZ F4, F5, G1, G2, H2, CALLE 33 MZ F, F5, F6, CALLE 34 MZ D1, E1, G, G3, G4, H2, H3, I1, S1, T1, C1, D1, I1, K1, L1, CALLE 35 MZ H1, H2, P1, Q1, S1, U1, CALLE 4 MZ D, D6, E, E5, G, G5, G6, H, H2, H5, I, I2, I3, J1, P1, Q1, CALLE 5 MZ J, J4, CALLE 6 MZ B, B5, B6, CALLE 60 MZ K3, CALLE 62 MZ L4, L5, CALLE 63 MZ K, K5, CALLE 64 MZ L, L5, CALLE 65 MZ K4, CALLE 66 MZ C, C2, C3, K4, K7, CALLE 67 MZ J5, L, L2, L3, CALLE 7 MZ B, B6, B7, CALLE 73 MZ L, L1, L6, CALLE 75 MZ M, M7, M8, CALLE 76 MZ M2, M3, CALLE 77 MZ M, M5, CALLE 78 MZ M6, N, N1, N2, CALLE 79 MZ M6, N5, Ñ4, CALLE 8 M ZA, A1, A2, CLALE 80 MZ M4, CALLE 81, MZ O1, CALLE 82 MZÑ2, Ñ7, O, O2, O3, CALLE 84 MZ Ñ7, CALLE 86 MZ D, D1, J6, L4, Ñ, Ñ6, Ñ7, O2, CALLE 9 MZ A, A2, A3, K, O, CALLE B MZ A1, C1, U1, CALLE 90 MZ N4, N5, Ñ5, CALLE PROLONGACION B, MZ M5, N, N2, A.H. VILLA ESTELA AV. LOS ARQUITECTOS MZ L, L2, L3, CALLE ESTELA LEON MZ K3, L1, L6, CALLE LAS PETUNIAS MZ H2, CALLE NOVENTA MZ N, N2, N3, N3PRIMA.

COMAS 09:30 – 17:30

ASOCIACIÓN MI CASA AV. CHACRA CERRO CDRA 23, MZ A, D, E, J, K, CALLE 1 MZ A, D, E, CALLE 2, MZ A, C, D, CALLE 3 MZ G, H, J, CALLE 5 MZ A, C, F, G, CALLE 6 MZ B, C, Y, ASOCIACION TUNGASUCA AV. HEORES DEL ALTO CENEPA MZ G, H, AV. VENTURA MONJARAS MZ K, M.

Miércoles 5

MAGDALENA 08:00 – 18:00

URB. SAN FELIPE, AV. JAVIER PRADO OESTE CDRA 7.

MAGDALENA 08:00 – 18:00

URB. PRIMAVERA AV. JAVIER PRADO OESTE CDRAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 6, CALLE DOMINGO PONTE CDRAS 1, 6, 8, 9, CALLE HONORIO DELGADO CDRA 1, CALLE LIDIO MONGILARDI CDRAS 1, 9, JR. DOMINGO PONTE CDRAS 1, 6, 10, MZ G, JR. FELIX DIBOS CDRAS 1, 7, 8, JR. JUSTO VIGIL CDRAS 2, 4, 8, JR. RODOLFO RUTTE CDRAS 4, 5, JR. TRUJILLO CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, PARQUE PONTE CDRAS 1, 10, PASAJE PRIVADO CDRA 2, URB. ORRANTIA CALLE GUSTAVO JIMENEZ CDRAS 1, 2, 7.

LA PERLA 08:30 – 17:30

URB. LA PERLA ALTA AV. SANTA ROSA CDRAS 4, 5, 6, JR. ARICA CDRAS 5, 6, JR. CAHUIDE CDRAS 11, 12, 30, JR. MORRO DE ARICA CDRA 5, JR. TUPAC AMARU CDRA 13, PASAJE PRIVADO CDRAS 5, 11.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

ASOCIACION EL DORADO AV. ALBERTO ANAYA JORGE MZ C, C2, AV. ALFONSO ALVA DIAZ CDRAS 2, 3, MZ C, E, E1, G, H, X, Y, AV. CAJAMARCA CDRA 5, MZ C12, L, S, S2, T, U, AV, CHANCHAMAYO MZ E, I, J, K, L, M, N, AV. CHIMPU OCLLO CDRA 1, MZ R, AV. CONTUMAZA CDRA 1, MZ W, H, H2, J, K, K1, X, Y, AV. EL DORADO CDRAS 1, 21, MZJ, K, K1, O, O1, P, P1, X, AV. EL PROGRESO MZ B, T, AV. EL TRIUNFO MZ C, AV. HUARANGAL CDRAS 7, 10,MZ A, U2, W, W1, AV. INTEGRACION MZ R, R2, AV. JULIO DIAZ DIAZA CDRAS, 10, 21, MZ P, P1, Q, R, R1, R2, S, S1, U, V, W, X,Y, AV. JUNIN MZ A, C1, AV. LA MINA MZ R, S, AV. LAS PIEDRITAS MZ A, A1, B, C, D, E, G, M, N, P, S, AV. LIBERTAD MZ L, M, N, O, M P, Z, AV. LOS FUNDADORES MZ D, F, I, J, K, L, M, AV. PARAISO MZ B, B1, AV. ROSENDO SANDOVAL CDRAS 1, 6, MZ A, B, B1, C, C1, C2, URB. EL DORADO II CALLE 1 MZ H, H1, CALLE 11 MZ A, B, Ñ, CALLE 14 MZ E, F, CALLE 15, MZ C, D, E, CALLE 16 MZ C, C1, C2, CALLE 2 MZ D, E, E1, E2, CALLE 3 MZ LL, CALLE 6 MZ M, N, Q, CALLE 7 MZ A, B, Q, R, N, Ñ, Q, CALLE ANCASH MZ E, E1, I, L, Z, CALLE CHOTA MZ R2, CALLE LAPISLAZULI MZ C, D, E, CALLE LAS ANDESITAS MZ A, CALLE LAS ESMERALDAS MZ C, CALLE LAS TUNAS MZ A, C, CALLE LAS TURQUESAS MZ E, B, D, M, N, CALLE LOS EUCALIPTOS MZ B, C, CALLE LOS HEROES MZ O, P, CALLE LOS ZAFIROS MZ L, M, CENTRO POBLADO LAS PIEDRITAS MZ P, A, E, CALLE S/N MZ C1, D, V, A, S, Q1, J, A, A3, C, CALLE SAN BENITO MZ Q, R1, JR. CUSCO MZ O1, P, P1, U, PASAJE B MZ B, Z, PASAJE FERNANDEZ MZ E, E1, PASAJE LA AMISTAD MZ C, PAASJE NAHUAS MZ E, E1, PASAJE PRIMAVERA MZ A, PASAJE PRIVADO MZ G, H7, H7A, PASAJE SAN ALEJANDRO MZ A, ASOCIACION LOMAS EL DORADO AV. CHAVIN DE HUANTRA CDRA 2, MZ A, W.

COMAS 09:00 – 17:00

URB. PRO INDUSTRIAL AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 85, MZ I.

Jueves 6

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:30

URB. LA ALAMEDA DE NORTE MZS. A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, C, C1, C3, D, D1, D3, D4, E, E1, E3, E4, F, F1, F4, G, G3, G4, H, H4, I4, Z, ASOCIACIÓN PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZAPALLAL MZS. A, B, G2, H2, PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLÓN 1RA EXPLANADA MZ. E

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H. TIWINZA MZS. 1, A, A5, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Z, A.H. TIWINZA II MZ. J, ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN TIWINZA MZS. A, A1, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, F, ASENTAMIENTO HUMANO CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI MZS. A, A14.

CARMEN DE LA LEGUA 09:00 – 17:30

PUEBLO JOVEN VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H3, I, I3, J, J3, M, Z.

Viernes 7

PUENTE PIEDRA 00:00 – 06:00

POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA MZS. 21, 22, 9, O, AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS. 2, 3, 4.

CERCADO DE LIMA 08:00 – 17:00

URB. CONDE LAS TORRES AV. ARGENTINA CDRAS 4, 25, PASAJE ARGENTINA CDRAS 1, 25

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:30

AGRUPACIÓN FAMILIAR SAN MARTIN DE PORRAS MZS. A, B, ASENTAMIENTO HUMANO JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B2, C, D, E, F, I, I2, I3, J, J2, J3, K, L, M1, M2, M3, M4.

ANCÓN 09:30 – 18:30

URBANIZACIÓN PLAYA HERMOSA MZS. A, B, C, C1, E, I, L, O, P, R, S, Z, URBANIZACIÓN STELLA MARIS MZS. C, L, M, O, Z, CALLE ALMEJAS CDRA. 1, CALLE BERGANTÍN CDRA. 1, CALLE CHUITAS CDRA. 3, CALLE DELFINES CDRA. 3, CALLE LAS GAVIOTRAS CDRAS. 3, 4, CALLE PELÍCANOS CDRAS. S/N, 3, CALLE S/N CDRAS. 1, 3, 4, MALECÓN MANUEL PARDO CDRA. S/N

COMAS 10:00 – 14:00

ASENTAMIENTO HUMANO LA MERCED MZS. 01, 1A, 1AA, 1B, 1C, 2, 2A, 3, A, E, F, I, IB, J, K, L, M, Z, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 38, 55, JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2, 38, JR. CALLAO CDRAS. 1, 6, JR. NAZARENAS CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. SAN MARTÍN DE PORRES CDRAS. 1, 2, CALLE IMPERIO CDRAS. S/N, 2, 3, CALLE S/N CDRAS. 1, 2, PSJE. ALTO PERÚ CDRAS. 1, 38, PSJE. IMPERIO CDRAS. 1, 2, PSJE. PIROTECNIA CDRA. 2

CARABAYLLO 10:00 – 18:00

PROGRAMA DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CARABALLO CALLE 5 MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, H

HUARAL 08:30 – 17:30

COMUNIDADES CAMPESINAS DE VISCAS Y RAVIRA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACARAOS.

