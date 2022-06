A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, martes 14, hasta el sábado 18 de junio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

MARTES 14 DE JUNIO

CALLAO 08:30 – 17:00

URB. MARTIR JOSE OLAYA BALANDRA AV. JOSE GALVEZ CDRAS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, CALLE BRASIL CDRA 1, JR. ZARUMILLA CDRA 2 ESQ. JOSE GLAVEZ, CALLE LIMA CDRA 1, CALLE LINCOLN CDRAS 0, 1, MZ 13, CALLE PEDRO II CDRA 1, CALLE ZARUMILLA CDRA 1, 2, 4, 6, JR. ALFONSO UGARTE CDRAS 3, 4, 5, 6, JR. ARTIGAS CDRA 1, JR. COLINA CDRA 3, JR. MARANGA CDRAS 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, MZ D2, JR. MONTEVIDEO CDRA 1, JR. WASHINGTON CDRA 1, PASAJE MERCADO CDRAS 1, 6, PASAJE PRIVADO CDRA 6, PASAJE ZARUMILLA CDRA 4, MZ D, D2.

CALLAO 08:30 – 16:30

URB. EL CARMEN AV. ALFREDO PALACIOS MZ B, C, D, E, CALLE EL CARMEN MZ E, F, PASAJE ALFREDO PALACIOS MZ B, C, PASAJE EL CARMEN MZ A, B, PASAJE LAREDO CDRA 1, 19, MZ E, F, PASAJE COLONIA MZ C, D, E, URB SAN ANTONIO AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS 20, 21, 22, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS 1, 5, 17, 18, 20, 21, 22, AV. PROLONGACION BUENOS AIRES CDRAS 20, 22, 23, MZ 3, CALLE ARICA CDRAS 1, 18, CALLE ESMERALDAS CDRA 1, MZ E, CALLE LOS DIAMANTES CDRA 1, CALLE LOS ZAFIROS CDRA 1, CALLE RUBIES CDRA 1, MZ F, CALLE TACNA CDRA 1, JR. AGUAMARINA CDRAS 1, 2, 22, 23, JR. LOS TOPACIOS CDRA 1.

COMAS 09:30 – 16:30

URB. LOS PARQUES DE COMAS AV. 21 CDRA 2, CALLE JUAN DE DIAZ CDRA 15, JR. MANUEL GONZALES CDRAS 2, 15, PASAJE 107 S/N, PASAJE 115 CDRA 2, PASAJE 4, PASAJE LOS LIRIOS MZ E, CISTERNA BLOCK 5.

MAGDALENA 10:30 – 17:30

AV. DEL EJERCITO CDRAS 2, 4, JR. ARICA CDRAS 2, 3, JR. EDUARDO CARRASCO CDRA 1, JR. FRANCISCO BEJARANO CDRA 1, JR. HIPOLITO UNANUE CDRA 1, JR. LARCO HERRERA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, JR. MIRAFLORES CDRA 3, JR. RAYMONDI CDRA 1, 2, 3, 5, JR. ROQUE SAENZ PEÑA CDRAS 1, 2, MALECON GRAU CDRAS 2, 3,

PUENTE PIEDRA 11:00 – 17:00

URB. JARDINES DE SHANGRILA AV. 25 DE SETIEMBRE MZ J, J1, L, L1, P, P1, Q, Q1, CALLE ADOLFON FEDINANDO MZ I, I1, CALLE JOSE VILLANUEVA ORTIZ CDRA 35, MZ J, J1, K1, M.

JESUS MARIA 08:30 – 15:30

AV. 28 DE JULIO CDRA 6, AV. BRASIL CDRA 6, AV. ARNALDO MARQUEZ CDRA 6, JR. JUAN RIBEYRO CDRA 6.

CHANCAY 09:30 – 16:00

MALECON LAS CANARIAS, PUERTO CHANCAY, LA PARVA; A.H. 21 DE ENERO; CAMPAMENTO PESCA PERÚ; CALLE LAS CANARIAS CUADRA 1; PUERTO MALECÓN; PASAJE SANTA ROSA; BAHÍA DE MARINEROS MZ T; PUEBLO JOVEN SANTA ROSA; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

URB. MARISCAL CACERES ALAMEDA ALTHAUS CDRA 1, MZ K, K4, K8, K13, K15, N, N7, AV. CENTRAL CDRAS 47, 48, 51, 52, MZ C, C6, F, F2, F3, F5, G, G1, G6, G7, G8, K, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, L, L1, L12, L13, 15, L16, L17, L18, O9, O10, O11, AV. CIRCUNVALACION MZ G6, G7, AV. PROLONGACION DEL MURO CDRAS 1, 5, MZ J, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, M, M8, M9, N, N7, O, O9, J, N7, CALLE 16 MZ Q11, QQ, CALLE 20 CDRA 2 M ZM, M6, M7, CALLE 47 MZ K, K3, K4, K17, K18, L, L17, L18, CALLE BELISARIO SUAREZ CDRA 3, MZ P, P7, P8, Q, Q9, Q10, CALLE JORGE CHAVEZ CDRAS 43, 46, 47, MZ C, C4, C5, F, F6, F7, F15, CALLE MELITON RODRIGUEZ MZ C4, CALLE V MZ N3, N4, JR. ANDRES BELLO CDRA 3, MZ P, P6, Q, Q11, JR. ANTONIO MIROQUESADA MZ J, J4, J5, JR. ANTONIO PARDO MZ M M7, M8, M9, O, O9, O10, JR. ANTUNEZS DE MAYOLO CDRA 4, MZ K5, K6, K15, K16, J, J7, L, L15, L16, JR. ARNALDO MARQUEZ CDRA 2, MZ J, J2, J3, J4, J20, K, K1, K2, K3, K18, L, L1, L18, JR. AUGUSTO B. LEGUIA CDRA 2, MZ M, M5, M6, M11, N, N5, JR. BARTOLOME HERRERA CDRAS 47, 48, MZ C, C5, C6, F, F5, F6, JR. BAUSATE Y MEZA CDRA 3, MZ J, J9, K, K7, K8, K13, K14, L, L13, L14, JR. CARLOS SOBERON CDRA 2, MZ M, M3, M4, M5, N, N4, N5, JR. CIRO ALEGRIA MZ J, J7, J8, K, K6, K7, K14, K15, L, L14, L15, JR. ANTONIO PLASCENCIA MZ P, P6, P7, Q, Q10, Q11, JR. DEL CRUCE MZ M, M2, N, N1, P, Q, Q9, JR. EDUCACION MZ C, C4, C5, C6, F5, F6, F7. G, G6, G7, JR. ELIAS AGUIRRE CDRA 54, MZ E, E4, J, J5, J6, J7, N, N3, N4, P, P6, JR. FEDERICO RECAVARREN CDRAS 2, 3, MZ E, E4, E5, F, F3, F4, F16, F17, G, G8, JR. FRANCISCO MENDEZ MZ O O10, JR. GUERRA CDRAS 3, 4, MZ E, E3, F, F1, F2, G, G1, J, J1, K, K10, K11, L, L11, JR. INTERMEDIO CDRA 0, 2, 37, 52, MZ A, E, E3, E4, E5, F, F1, F16, F17, J, J3, J4, J6, J7, J8, J9, J10, J11, K, K1, K12, K13, K14, 15, K16, K17, M, M2, M4, M5, M7, M8, N, N1, N4, N5, N7, P, P8, Q, Q9, Q10, Q11, JR. JOSE LEAL MZ E, E6, F, F13, F14, JR. MIGUEL CARCAMO CDRAS 2, 3, MZ J, J10, J11, K, K9, K10, K11, K12, L, L11, L12, JR. NICOLAS ARRIOLA CDRA 37, MZ J, J5, J6, K, K4, K5, K16, K17, L, L16, L17, M9, JR. NICOLAS RIVERA CDRA 4, MZ J, J9, J10, K, K8, K9, K12, K13,L, L12, L13, JR.PEDRO OSMA MZ L, L13, JR. PEREZ DE TUDELA CDRA 3, MZ E, E3, E4, F, F1, F2, F3, F17, G, G1, G8, JR. POZO SECO MZ E, E5, F4, F16, JR. ROQUE SAENZ PEÑA CDRA 2, MZ M, M2, M3, N, N1, N3, S, JR. ROSA MERINO CDRA 47, MZ F, F14, F15.

BREÑA 08:30 – 12:30

URB. AZCONA AV. TINGO MARIA CDRA 13, JR. ATALAYA CDRAS 14, 15, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS 10, 11, JR. CENTENARIO CDRAS, 6, 8, 10, 11, 12, JR. CHAMAYA CDRA 13, JR. GENERAL ORBEGOSO CDRAS 8, 9, 10, 11, 12, 13, JR. JUSTA GARCIA ROBLEDO CDRAS 2, 3, 4, 7, 11, JR. NAPO CDRA 2, 9, 10, 11, 12, 15, JR. OXAPAMPA CDA 2, JR. PASTAZA CDRAS 2, 9, 10, 11, JR. PILCOMAYO CDRAS 6, 7, 8, 11, PASAJE PRIVADO CDRA 10.

COMAS 09:00 – 16:00

AGRUPACION AEROPUERTO DE COLLIQUE MZ G, AV. MICAELA BASTIDAS, CIUDAD SOL DE COLLIQUE AV. M MZ G.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 16:30

URB. SHANGRILA CALLE LAS GARDENIAS MZ H, CALLE LAS FLORES CDRA 1 MZ F.

CANTA 09:00 – 18:00

SAN BUENAVENTURA AV. 28 DE JULIO CDRA 1, 6, 7, 8, AV. BUENOS AIRES CDRA 4, 5, 6, 7, AV. MARISCAL BENAVIDES MZ F, K, M, N, O, P, AV. PERU CDRA 1, 2, 3, 4, MZ L, AV, SAN MIGUEL CDRA 8, AV. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 9, CALLE BOLIVAR CDRA 1, 2, 9, 10, MZ L, CALLE CUSCO CDRA 4, MZ J, L, CALLE DURAZNOS CDRA 3, 4, CALLE EL PROGRESO MZ C, D, W, CALLE LAS CASUARINAS CDRA 3, 4, MZ G, N, O, CALLE SAN JOSE MZ B, C, H, I, L, LL, JR. 28 DE JULIO MZ F, H, I, K, L, LL, JR. AREQUIPA MZ P, JR. CANTA CDRA 1, 3, 4, JR. HUASCAR MZ I, J, U, JR. KENEDDY CDRA 5, MZ A, B, C, E, F, L, Q, JR. LA MERCED CDRA 8, 9, JR. LEONCIO PRADO CDRA 2, JR. GRAU MZ L, JR. UNION MZ A, B, B1, D, E, G, H, K, N, PASAJE LOS EUCALIPTOS CDRA 5, 6, PROLONGACION BUENOS AIRES CDRA 1, 3, PROLONGACION BENAVIDES MZ K,

HUAMANTANGA 09:00 – 18:00

CALLE CAHUIDE MZ P, CALLE PURUMARCA MZ D, H, I, K, Q, U, V, Z, CARRETERA DV HUAMANTANGA MZ A, A2, P, R, Z, JR. 3 DE MAYO MZ L, X, JR. AYACUCHO MZ B, C1, G, JR. GABRIEL MORENO MZ CH, F, J, L, M, N, JR. MARIANO VILLEGAS CDRA 6, MZ J, V, W, JR. MICAELA BASTIDAS MZ N, U, V, JR. PACHACUTEC MZ A3, B, H, J, K, X, JR. TUPAC AMARU MZ D, Ñ, JR. UNION MZ S, U, MALECON TEODORO CASANA ROBLES MZ 1, F, G, H, N, PASAJE JUNIN MZ S, PASAJE LA PERLA MZ G, PASAJE SANGRAR MZ X, CARRETERA OBRAJILLO S/NCANTA.

HUAURA 09:30 – 13:30

AV. 28 DE JULIO Nº359, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

JUEVES 16 DE JUNIO

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

ASOC. SOL DE TAMBO INGA MZ A, C, AV. GUARDIA CIVIL MZ B, PASAJE CEREZOS MZ B, C, PASAJE LOS MANZANOS MZ C, ASOC. VILLA SAN FROILAN MZ B, D, CALLE 3 MZ A, C, E, CALLE 4 MZ A, C, D, CALLE 4 MZ I, CALLE 5 MZ A, B, C, D, ASOC. LA CAPITANA MZ C, H, I, CALLE 1 MZ A, B, X, CALLE 2 MZ B, C, D, CALLE 3 MZ C, E, CALLE 4 MZ E, F, G, CALLE 5 MZ H, I, CALLE 6 MZ A, B, D, CALLE 7 MZ A, C, D, E, CALLE 8 MZ A, C, E, J, CALLE 9 MZ H, I, PASAJE 2 MZ F, G, PASAJE LOS MANZANOS MZ I, ASOC. LA LOMADA AV. GUARDIA CIVIL CDRA 10, MZ A, CALLE LA COLINA MZ B, C, D, CALLE ROMEL MZ B, C, PASAJE CEREZOS MZ A, B, ASOC. LA LINEA AV. GUARDIA CIVIL LT. 39, MZ L, AV. MIGUEL GRAU MZ B, C, AV. PANAMARICANA NORTE CDRA 28, MZ A, B, C, M, UC, URB. EL OLIVAR AV. GUARDIA CIVIL MZ B, AV. MIGUEL GRAU MZ B, CALLE 2 MZ A, C, CALLE 3 MZ B, CALLE 4 MZ A, ASOC. LA RINCONADA DEL NORTE AV. GUARDIA CIVIL MZ Z, CALLE 1 MZ A, B, E, CALLE 2 MZ E, CALLE 3 MZ C, D, CALLE B MZ B, F, Z, CALLE C, MZ B, F, CENTRO POBLADO LA ESPERANZA AV. MIGUEL GARU MZ A, URB. VILLA LAS ORQUIDEAS AV. MIGUEL GRAU MZ B, C, CALLE 2 MZ A, B, ASOC, HIJOS DE LA CAPITANA MZ A, C, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS PASAJE 2 MZ A, B.

BELLAVISTA 08:30 – 17:30

AV. RÍMAC CDRAS. 3, 4, 43, CALLE NAUTA CDRAS. 1, 2, CALLE OXAPAMPA CDRAS. 1, 2, CALLE PUCALLPA CDRAS. 2, 3, CALLE VILLA RICA CDRAS. 1, 2, CALLE YURIMAGUAS CDRAS. 3, 4, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. D, I, J, K, L, M, P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, PASAJE BUENAVISTA CDRA. 1, AV. ATALAYA CDRA. 6, URB. STA. MARINA NORTE MZS. F, G, I3

COMAS 09:30 – 16:30

URB. LOS PARQUES DE COMAS (VIVA G Y M S. A.), CALLE 2 CDRA. S/N, 2, CALLE S/N CDRA. S/N, 1, 12, JR. MANUEL GONZÁLES CDRAS. S/N, 1, PSJE. PRIVADO CDRA. 12

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

ASOC. LOTIZACIÓN SEMIRÚSTICA CHILLÓN MZS. D, I, G, H, I1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 13:00 – 17:00

AV. HUAYNA CAPAC MZS. AW, B, B1, BI, BJ, BTA, AV. PACHACÚTEC MZS. AW, B1, BI, PSJE. PRIVADO MZS. B, BI

HUAURA 08:00 – 17:00

CALLE MANUEL OYOLA CUADRA 1 Y 2, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA

HUAURA 11:00 – 15:00

CALLE ADAN ACEVEDO CUADRA 2, CALLE DOMINGO COLOMA CUADRA 1 Y 2, AV. 28 DE JULIO 196, AV. SAN MARTIN 191, UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO

VIERNES 17 DE JUNIO

SAN MIGUEL 08:00 – 17:00

JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 4, 5, 9, 10, CALLE AMALIA PUGA DE LOZADA CDRA. 1, CALLE DIEGO QUISPE TITO CDRAS. 1, 4, CALLE ESTACIO CDRAS. 0, 1, 3, CALLE LA MAR CDRA. 4, CALLE PAZ SOLDÁN CDRA. S/N, CALLE STA. ANA CDRAS. 1, 4, 9, AV. LIMA CDRAS. 9, 10, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, URB. PANDO MZS. D, D1, D12, F, O1, P1, PI, Q1, V, Z.

LIMA CERCADO 09:00 – 10:00

JR. ARANCIBIA CDRA. 2, JR. CENTRO ESCOLAR CDRA. 3, JR. CNEL. ZUBIAGA CDRAS. 4, 5, 6, JR. DESAGUADERO CDRAS. 1, 2, 6, JR. HUAMALÍES CDRAS. 1, 2, 6, 7, JR. JUNÍN CDRAS. 11, 12, 13, 14, JR. MANUEL PARDO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JR. MAYNAS CDRAS. 7, 8, CALLE MAESTRO CDRAS. 1, 2, CALLE S/N CDRA. 12, PASAJE PABLO DE OLAVIDE CDRA. 2, PASAJE PRIVADO CDRAS. 2, 4, 5, 6, 12, ÓVALO OLAVIDE CDRA. 1

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

CALLE LAS MELLEAS CDRA. 6, CALLE LOS GRANADOS CDRAS. 1, 6, CALLE LOS MOLLES CDRA. 1, CALLE MELLET CDRAS. 3, 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 6, AV. STA. ROSA CDRA. 6, URB. CANTO GRANDE MZS. 17A, A, B, B1, B2, C, C8, D, E, E3, F, G, H, I, N, N1, V, A.H. VILLA MERCEDES MZS. A, C, URB. HUANTA MZ. A, ASOC. EL PORVENIR MZ. A, COOP. SAGRADA FAMILIA MZ. B, A.H. ARENAL ALTO MZ. J

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. G, H, AV. PLAYA HERMOSA CDRA. 2, JR. AGUADULCE CDRA. 1,

SAN ANTONIO DE CHACLLA 10:30 – 17:30

AV. INCA WIRACOCHA MZ. AJ LIMA CERCADO 11:00 – 12:00 JR. ANCASH CDRAS. 4, 5, JR. CHURÍN CDRA. 7, 8, JR. CONCHUCOS CDRAS. 4, 5, 6, 7, 8, JR. DESAGUADERO CDRAS. S/N, 2, 3, 4, 6, 7, JR. HUARI CDRAS. 3, 4, 5, 6, JR. JOSÉ RIVERA Y DÁVALOS CDRAS. 7, 8, JR. REPÚBICA CDRA. 6, JR. SEBASTIÁN LORENTE CDRAS. 3, 6, 7, 8, AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA. 8, AV. LOCUMBA CDRA. 7, CALLE CÉSAR RODRÍGUEZ CDRA. 5, CALLE ILAVE CDRAS. 1, 4, 8, PASAJE ÁMBAR CDRAS. 6, 7, PASAJE OYÓN CDRA. 7

EL AGUSTINO 13:00 – 14:00

AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA. 18, 19, JR. COATA CDRAS. 1, 2, 6, JR. CONCHUCOS CDRAS. 8, JR. HUARI CDRA. 6, JR. JOSÉ RIVERA Y DÁVALOS CDRAS. 8, 9, 10, JR. JUNÍN CDRAS. 16, JR. MIRÓ QUESADA CDRAS. 15, 16, JR. OROPESA CDRA. 1, JR. SEBASTIÁN LORENTE CDRAS. 8, 9, PASAJE PRIVADO CDRA. 16

EL AGUSTINO 15:00 – 16:00

JR. CHURÍN CDRAS. 6, 7, JR. HUACHO CDRAS. 6, JR. JOSÉ RIVERA Y DÁVALOS CDRAS. 1, 2, 5, 6, 7, A.H. CATALINA BUENDÍA MZS. A, B, C, D, PASAJE OYÓN CDRA. 7, PASAJE AGUSTINO CDRAS. 1, 2, AV. LOCUMBA CDRA. 6.

CHANCAY 09:30 – 18:00

AV. 1RO DE MAYO CUADRAS 6 A 12; LAS MAGNOLIAS CUADRAS 1, 2; PROLONGACIÓN 1RO DE MAYO CUADRA 1; PROGRESO CUADRA 1; AV. ROOSVELT CUADRAS 3, 4, 5; PARADITA SAN JUAN; AV. 28 DE JULIO CUADRA 1 Y 2; PASAJE SANTA ROSA; PASAJE LOS LAURELES CUADRA 1; CALLE BELÉN CUADRA 2 3 Y 4; AV. 28 DE JULIO CUADRA 1, CALLE LOPEZ DE ZUÑIGA CUADRA 3 DESDE N° 360 Y CUADRA 4 HASTA N° 450; URB. ANDRES DE LOS REYES (FONAVI) MZ D E F, C LADO CALLE ALBERTO DE LAS CASAS, PASAJE 1ERO DE MAYO, PASAJE LOS OLVOS; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

SÁBADO 18 DE JUNIO

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

ASOC. EL PORVENIR MZS. A, A10, B, C, D, E, H, J, CALLE EL PORVENIR CDRA. 49

SAN MIGUEL 09:30 – 17:30

URB. MIRAMAR AV. COSTANERA CDRAS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, AV. LA LIBERTAD CDRAS 10, 11, 12, 13, AV. LA PAZ CDRAS 1, 9, 10, 11, 12, 13, CALLE BOYACA CDRA 2, CALLE FRANCISO DE ZELA CDRAS 1, 2, CALLE JORGE CHAVEZ CDRAS 0, 1, 12, CALLE JOSE BERNARDO ALCEDO CDRA 1, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 1, 2, 10, 11, 12, CALLE RICARDO PALMA CDRA 1, JR. CNEL INCLAN CDRA 1, 9, OVALO VENUS CDRA 1, PASAJE FRANCISCO DE ZELA CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRAS 7, 9, PASAJE VENUS CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:30 – 17:00

JR. BORO CDRA. 65, JR. COBALTO CDRA. 65, JR. LOS SILICIOS CDRA. 65, P.J. SAN HILARIÓN ALTO MZS. C, E, E1, F, G, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, M, O, O1, P, P1, Q, R, R1, S, S1, U, U1, U2, U3, U4, UI, X1, CALLE COBRE CDRA. 2.

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

CP. SANTA ROSA DE PUQUIO CALLE S/N CDRA. 46, MZS. A, B, C, D, E, Z.

VIDEO RECOMENDADO

Anuncian cronograma para realizar el retiro de la AFP.