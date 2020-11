A través de un comunicado la empresa Enel Perú informó que entre este lunes 2 y el domingo 8 de noviembre se suspenderá temporalmente el servicio de energía eléctrica en zonas específicas de Lima y Callao.

Señala que con el objetivo de conservar en óptimo estado la red eléctrica, viene realizando cortes preventivos para la verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas como calles, avenidas y manzanas de algunos distritos.

Asimismo, precisa que la suspensión del servicio eléctrico será temporal presentándose en horarios acotados.

La empresa subrayó que estos cortes se realizan de manera preventiva, de acuerdo a las exigencias del ente regulador y en línea con el plan de inversiones de la compañía.

Por ello, se ha programado el lunes 2 de noviembre el corte en San Juan de Lurigancho de 9:30 a.m. a 3:30 p.m.

El martes 3 el corte será en San Juan de Lurigancho de 10:00 a.m. a 6:00 p.m; Puente Piedra de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; Comas de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

El miércoles 4 en el distrito de San Juan de Lurigancho de 9:00 a.m. a 7 p.m.

Mientras que el jueves 5 esto se realizará en Breña de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; Jesús Maria de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.; San Antonio de Chaclla de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.; San Martín de Porres de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; Puente Piedra de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Asimismo, el viernes 6 de noviembre ello se producirá en San Juan de Lurigancho de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; Carmen de la Legua de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.; Ventanilla de 8:30 a 5:30 p.m.

El día sábado 7 será en Pueblo Libre de 8:00a .m. a 2:00 p.m.; San Miguel de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.; El Agustino de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.; Los Olivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; Barranca de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.; Hural de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Finalmente, el domingo 8 se realizará en San Juan de Lurigancho de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Puente Piedra de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

VIDEO RECOMENDADO

Roban máquina valorizada en 9 mil soles en el centro comercial El Hueco

TE PUEDE INTERESAR