En el Perú, un sector significativo que profesa alguna religión está a favor del uso de anticonceptivos modernos, de la educación sexual integral, mira el tema del aborto como una problemática social mostrando comprensión en situaciones específicas. Al mismo tiempo, está a favor de que los líderes religiosos se mantengan al margen de las políticas públicas. Esto demuestra que la población que profesa alguna religión vive su fe de manera personal.

Para indagar la percepción y las actitudes de la población peruana respecto a asuntos relacionados con la salud reproductiva, la educación sexual, las creencias y actitudes religiosas, las relaciones entre iglesias y Estado, Católicas por el Derecho a Decidir - Perú presentó la “Encuesta de opinión sobre religión, política y sexualidad en el Perú - 2021″.

En la presentación de la encuesta, realizada por Ipsos Perú, la Embajadora del Reino de los Países Bajos, Nathalie Lintvelt, destacó que los resultados representan una contribución valiosa para un debate bien informado.

Hablar de sexualidad en el Perú no es sencillo, muchos temas que suponen derechos son tratados como tabú. Por vergüenza, a menudo las víctimas no comentan las agresiones que han sufrido y lo peor es que cuando lo hacen no reciben apoyo sino sobre todo rechazo y marginación”, expresó.

“La experiencia en los Países Bajos y en muchos otros países del mundo es que la educación sexual integral para todos los niños y niñas es fundamental para cambiar los escenarios de violencia, discriminación e inequidad. Estoy convencida de que varios se sorprenderán con los resultados de esta encuesta”, manifestó la Embajadora.

A su turno, Eliana Cano Seminario, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, recordó que desde el 2009, cuando inició el trabajo de CDD-Perú, había “la necesidad de generar información confiable, seria y de actualizar lo que estaba sintiendo y pensando la gente creyente y no creyente en estos temas”.

“Siendo el Perú eminentemente católico, nos han tratado como un bloque homogéneo y siempre han dicho que la verdad es única e infalible. Es importante compartirlo porque nos da la posibilidad de abrir el pensamiento, de generar más crítica, de colocarle a las personas la información, de que se vean reflejadas en este trabajo y finalmente también tener los insumos para decirle a los grupos ultraconservadores que lo que están diciendo no es lo que piensan todos”, añadió.

Uno de los puntos más importantes de la encuesta es que demuestra que el 94 % de la sociedad peruana es marcadamente creyente y dice creer en Dios. Se precisa que un 64 % se identifica con la religión católica, un 23 % representa al grupo evangélico, mientras que solo el 8 % señala no tener religión o ser agnóstico y ateo.

Otro de los puntos que se destaca es que el 58 % de la población indica que las personas homosexuales pueden ser buenos creyentes, aunque el 26 % está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con ello.

Asimismo, el sondeo señala que un 41 % de la población dice que confía poco o nada en la Iglesia católica, mientras que el 28 % dice que confía algo y el 31 % dice confiar mucho. Además, 4 de cada 10 personas disminuyeron su confianza en la Iglesia católica frente a los casos de abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes. A esta desconfianza se le suma que el 53 % rechaza que el Estado pague salarios a obispos y sacerdotes, aunque existe un 22 % que está a favor.

“Nos muestra el periódico y el creciente desapego de los creyentes con respecto a las instituciones y líderes religiosos. Muchas personas y familias mantienen su fe lejos de depender de algunos de estos referentes”, dijo Belén Zapata, representante de la Organización Feminista por los Derechos de las Personas Trans.

En la presentación también estuvo presente Grecia Rojas, viceministra de Poblaciones Vulnerables, quien destacó que la encuesta “da información idónea que va a permitir al proceso de reflexión individual y de toma de decisiones que las autoridades necesitan”.

El sondeo arroja que el 92 % de la población cree que la educación sexual integral permite construir una sociedad donde niñas y mujeres tengan los mismos derechos que los varones y el 89 % considera que contribuye a prevenir embarazos no deseados. Por ello también, el 80 % de la población se muestra claramente a favor de la inclusión de la educación sexual en las escuelas.

“Estas cifras nos cuestionan no solamente como población sino como Estado para las acciones y políticas desarrolladas para promover una educación que nos enseñe cómo ciudadanía y a cuidar a los y a las demás”, acotó Grecia Rojas.

Por su parte, la congresista de la República, Susel Paredes, aseveró que “solo con evidencias podemos hacer mejores políticas y podemos construir mejores leyes”.

Para conocer los alcances y todos los resultados de la encuesta, puede ingresar al siguiente enlace https://bit.ly/3u1KokY

Ficha Técnica

La Encuesta fue aplicada por la empresa Ipsos-Perú entre marzo y abril de 2021 a personas mayores de 18 años. Su margen de error es de +/- 3.1 % y tiene un nivel de confianza de 95 %. Se seleccionaron 1027 casos, siguiendo un muestreo aleatorio simple.

