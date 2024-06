Unas 15 colas de mascotas fueron halladas en los exteriores de la estación San Carlos del Metro de Lima. El hallazgo generó conmoción entre los vecinos de San Juan de Lurigancho, quienes temen que se siga vendiendo en el distrito carne de perro.

Hasta el momento no se ha determinado si los restos animales pertenecen efectivamente a perros. Algunos ciudadanos sospechan que las colas serían de ganado vacuno.

“Primera vez que la he visto. Me comentaron que está pasando por ahí, me dijo que está tirado cola de perro. Ha venido la municipalidad a limpiarlo, pero sigue ahí desde ayer”, declaró un residente al dominical Panorama.

Esta situación consterna a los comerciantes de la zona ya que estos hallazgos podrían estar vinculados a la venta ilegal de carne de perro.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza en Lima. En marzo de este año se encontró cerca de 100 colas de perros en bolsas negras, en la avenida Jorge Basadre.

La mutilación de animales es considerado como maltrato animal y está penado por la ley de protección animal.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.