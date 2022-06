En San Martín de Porres, el repartidor delivery Luciano Benitez fue asaltado a plena luz del día por dos delincuentes armados cuando iba a entregar un chip de una empresa de telefonía a un cliente. La víctima pidió ayuda a las autoridades para recuperar su motocicleta que es su herramienta de trabajo que le sirve para comprar medicinas a su esposa con lupus.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona muestran cuando los malhechores interceptan y encañonan a la víctima frente a la vivienda del cliente. Uno de los ladrones lo intimidó y le quitó su mochila; mientras que el otro le arrebató el celular al comprador que solicitó el servicio.

Luego, el video muestra otra toma en la que se ve al repartidor reducido al piso. Entonces, uno de los ladrones le arrebató la llave de la motocicleta que estaba estacionada. Una vez con el botín en sus manos los delincuentes intentaron darse a la fuga, pero no pueden.

Asaltan a repartidor de delivery y se llevan su moto

La motocicleta no enciende y uno de los ladrones nuevamente increpó al repartidor Luciano. Pasaron unos segundos y logran encender el vehículo menor para concretar su huida.

La moto está valorizada en S/ 7.000 y era la herramienta de trabajo de la víctima de asalto. De acuerdo con el testimonio de Luciano Benitez, el vehículo menor era el sustento para juntar dinero y comprar la medicina de su esposa que sufre de lupus.

“Yo trabajo 24/7 y de un momento a otro no me parece justo que se hayan llevado la moto”, dijo el agraviado.

Este padre de familia ofrecía servicios como repartidor de chips y comida rápida. Esta pareja denunció el hecho a la comisaría de Condevilla; sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue negativa.

“Me apuntan y me dicen ‘al suelo, al suelo’. Entonces, ellos quisieron en un primero momento prender mi moto para fugarse y no podían. A una cuadra hay un parque donde había dos efectivos policiales y ellos me responden: ‘¿es una moto roja que acaba de pasar?’. Sí, les dije. Entonces, me dice: ‘lo iba a parar, pero como estaba en llamada con mi hija y por eso no lo hice”, indicó.

“No es posible que un técnico en la comisaría me diga que nos recomienda que se olviden y esa moto denla por perdida”, indicó Claudia Meléndez, pareja de Lucio.

