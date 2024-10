Transportistas convocan a paro nacional indefinido

Un sector de transportistas ha anunciado un paro nacional para este jueves 10 de octubre, con la posibilidad de que la medida se extienda hasta por 72 horas. El principal objetivo de la movilización es poner fin a las extorsiones que han venido afectando gravemente al gremio.

Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), informó que además de los transportistas, se sumarán a la protesta los servicios de taxi, mototaxis y colectivos, junto con gremios de las regiones de Junín y Ucayali. A esta movilización también se unirán el Comando Estudiantil y Juvenil de Lima y Callao, comerciantes del emporio comercial de Gamarra, comerciantes de Mesa Redonda, así como agrupaciones ambientalistas y otras organizaciones sociales.

El paro no solo afectará el transporte, sino también el comercio. Según representantes de los mercados de Puente Piedra, al menos cinco mil comerciantes de siete grandes mercados en este distrito, ubicado al norte de la capital, han decidido cerrar sus puertas en solidaridad con la lucha.

La paralización responde a la creciente inseguridad y extorsión que afecta tanto a transportistas como a comerciantes, quienes denuncian sentirse desprotegidos ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

“Nos sumamos a la paralización porque también somos afectados”, declaró un representante de los comerciantes, señalando el cansancio del sector frente a los continuos incidentes de extorsión. Las pancartas que preparan los manifestantes reflejan su desesperación, con mensajes como "No más muertes" y "Basta de extorsiones".

El ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha asegurado que se han sostenido reuniones con los principales gremios del sector, logrando acuerdos que garantizarán la continuidad del servicio en gran parte del país.

“Nos hemos reunido con el gremio que representa a más del 85% del transporte urbano de Lima. Ellos nos han informado que van a seguir operando”, señaló el ministro, refiriéndose a la fecha del paro. Pérez Reyes destacó que, a pesar de las tensiones generadas por las demandas del sector en torno a la inseguridad y las extorsiones, una amplia mayoría de transportistas no participará en la paralización.

El ministro reiteró que el diálogo con los gremios ha sido clave para llegar a acuerdos que permitan evitar mayores trastornos en el servicio de transporte.

¿Quiénes no se suman a la medida de fuerza?

En un pronunciamiento conjunto realizado el último martes, dirigentes de diversos gremios de transportistas de Lima y Callao ratificaron su decisión de no participar en el paro nacional convocado para este jueves 10 de octubre. Aseguraron que continuarán ofreciendo sus servicios a la ciudadanía, a pesar de la convocatoria de algunos sectores minoritarios.

Los representantes de los gremios coincidieron en señalar que la decisión de paralizar actividades es apresurada, dado que los acuerdos alcanzados con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el paro del 26 de septiembre, están aún en proceso de implementación.

“Eso no quiere decir que dejaremos de evaluar si no se cumplen. Lo estamos haciendo; la extorsión no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero por el momento nos parece precipitada la medida. Si algunos gremios de transportistas quieren hacerlo, nosotros los vamos a respetar”, comentó Héctor Vargas, uno de los líderes gremiales, en declaraciones a RPP.

Los dirigentes enfatizaron la importancia de seguir trabajando en conjunto con las autoridades para abordar los problemas de inseguridad y extorsión que afectan al sector, sin que esto implique detener la operatividad de los servicios de transporte. Aseguraron que están comprometidos a evaluar la situación de manera constante y a exigir que se cumplan los compromisos asumidos por el gobierno.

