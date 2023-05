En tan solo un año –entre marzo de 2022 y marzo de 2023–, la Policía de Tránsito ha aplicado 17,365 papeletas a choferes infractores en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho. Esto se podría traducir en más de 47 papeletas al día y casi dos papeletas cada hora. Esta vía ocupa el primer lugar de las zonas donde se han colocado más multas en la capital.

Otra arteria complicada es la Vía de Evitamiento, donde se han colocado 15,618 infracciones. En tercer lugar figura la carretera Panamericana Norte, con 11,727 papeletas, y en el cuarto la avenida Túpac Amaru, con 11,684.

¿Qué tienen en común todos estos lugares? Que están ubicados en zonas populosas, con alto tránsito de transporte público, en muchos casos informal y también con gran presencia de unidades de carga pesada, manifestó a Perú21 Wilfredo Calderón, gerente de Servicios al Administrado del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

La lista es larga y en el cuadro adjunto podrá observar un resumen. El SAT informó que en el mencionado periodo se han colocado 504,267 papeletas. Es decir, poco más de 1,381 al día y unas 57 cada hora. La deuda por estas infracciones asciende a S/178′975,539.

LAS MÁS RECURRENTES

Las faltas al Reglamento de Tránsito son las más recurrentes, como no respetar la señalización, pasarse la luz roja o invadir las vías peatonales (G57), la misma que ha sido cometida por 96,239 conductores. “De allí tenemos la G47, que es la infracción por estacionar en cualquier lugar que considere el ciudadano, usuario o conductor”, acotó Calderón.

Tocar la bocina también es una práctica común.

El vocero del SAT reiteró que todo esto refleja solamente una parte de la realidad. “La Policía efectúa una labor de riesgo. Y, por supuesto, no cubre todo el ámbito de la capital. Definitivamente, hay muchas infracciones que no son sancionadas porque no son observables por una autoridad”, aseveró.

Señaló que su institución está tratando de promover entre los choferes el reconocimiento al Reglamento Nacional de Tránsito. “Al parecer, los conductores lo que hacen es sacar su brevete y se olvidan ya del reglamento. Tratamos de llevar cultura en los semáforos, donde está nuestro personal orientando sobre las principales infracciones”, refirió.

Calderón recordó que este 31 de mayo vence la segunda cuota del impuesto vehicular. Dijo que son unos 122,786 propietarios de carros que deben hacerlo.





Entrevista

Wilfredo Calderón.

Gerente de Servicios al Administrado del SAT de Lima

¿Hay conductores que tratan de evitar legalmente el pago de las multas?

Por su puesto. En algunos casos, interponen recursos judiciales cuando las papeletas son de mayor valor, como conducir en estado de ebriedad, por ejemplo. Tratan de no pagarlas y tratan de que sus licencias no sean retenidas.

¿Hay mafias que se ofrecen a los choferes infractores?

Hay abogados que captan a los ciudadanos infractores y que los “cazan” por distintos medios. Durante la pandemia se ha extendido esto, la captación por medios virtuales. Ahora los captan a través de TikTok o Facebook. Ofrecen sus servicios de interposición de demandas. Y sí, podríamos de decir que se trata de mafias.

¿Y por qué cree que hacen eso?

No es solo el pago. Es para evitar cualquier otra sanción posterior, como puede ser la retención definitiva de la licencia, que le va a impedir seguir manejando.

¿También existen los tramitadores?

Así es. Y muchas veces estos tramitadores lo único que hacen es engañar a los administrados, que acuden a estos cuando la multa es alta. Les recomendamos no recurrir a ellos.

VIDEO RECOMENDADO





Caracteres: 2429 | Palabras: 399 | Párrafos: 10 | Líneas: 75 /75 | Columnas: 3