Empresas de transportes Etsmarsa y Vipusa deslindan de paro

Debido al "marcado tiente político" de la manifestación, dos conocidas empresas de transporte público dieron a conocer que no se plegarán al paro convocado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

MIRA: Transportistas de Anitra también pararán durante APEC

Mediante un comunicado, la Empresa de Transportes Señor del Mar S.A. (Etsmarsa) indicó que no apoyará la medida de fuerza, porque "se le está dando un marcado tinte político, con el cual, no comulgamos, por el compromiso que tenemos con nuestros usuarios, porque creemos que nuestro país no debe parar y porque debemos dar la mejor imagen ante las delegaciones internacionales que visitarán nuestro país por la cumbre APEC", que se viene realizando en la capital desde el 10 de noviembre.

Etsmarsa agregó que "solo podemos recomendar a nuestro operadores que trabajen con prudencia, para evitar daños personales y materiales, sabiendo que contaremos con apoyo policial y militar".

MIRA: Iván Arenas: “Es un paro político y también ideológico”

A su vez, la Empresa de Transportes Virgen de la Puerta SA (Vipusa) anunció que "a pesar de las condiciones externas que puedan generarse", las rutas A 8109, B 9602, C 1804 y D 9601 seguirán operando de manera habitual durante el 13, 14 y 15 de noviembre.

"Nuestro compromiso con la excelencia y tu sastifacción no se ve afectador pos los paros o interrupciones externas", finalizó la compañía.



Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.



VIDEO RECOMENDADO