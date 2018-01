Asustada e indignada. Eugenia Quevedo, la empresaria que sufrió el robo de S/60 mil por parte de 'marcas' que intervinieron el vehículo de su trabajador en Lince, salió a aclarar lo ocurrido.

La comerciante sostuvo que ella no se dividió el total del dinero con su trabajador, tal y como había especulado la prensa, y que la suma que se llevaron los delincuentes era todo el dinero que había retirado de una transacción bancaria.

Además, pidió que no se le trate con duros calificativos, porque lo que ocurrió le podía haber pasado a cualquiera.

"Trabajo para sobrevivir, soy madre, soy abuela, lo que ha sucedido le puede pasar a cualquier persona por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo a nivel nacional", sostuvo mortificada.

"A la señora Juliana Oxenford, quiero su rectificación en 24 horas, porque me ha tratado de irresponsable, me ha dicho que cómo yo he sacado todo ese dinero, que me he bajado irresponsablemente en Risso con ese dinero", dijo.