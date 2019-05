Empleado robó S/29 mllns. durante cinco años de forma sistemática del Banco de la Nación

El Banco de la Nación denunció el robo sistemático, durante cinco de años, de S/29 millones. Por este hecho, responsabiliza a un exfuncionario, el que habría simulado cobros de depósitos judiciales de más de diez años de antigüedad, así como la devolución de dinero por transacciones aparentemente mal realizadas.

El millonario desfalco fue detectado el 5 de marzo por personal del área de Administración del banco que, inmediatamente, dispuso que el Departamento de Fraude inicie una investigación interna.

Dicho departamento estableció que estas operaciones fueron realizadas con el código asignado al trabajador Iván Castillo Rosales (42), entonces jefe de operaciones de la agencia de la cuadra 8 de la Av. Nicolás Arriola, en La Victoria.

¿CÓMO LO HACÍA?

El cargo que ocupaba Castillo le permitía tener acceso y control de todos los movimientos que se realizan en la entidad financiera, así como verificar las operaciones que ejecutaban los otros empleados y dar su aprobación.

Según la investigación, el exfuncionario habría identificado depósitos judiciales con más de 10 años de antigüedad, hechos en la mencionada entidad financiera, los que no habían sido cobrados. Este dinero fue abonado y consignado a nombre del Poder Judicial, para que sea un juez el que señale quién sería el beneficiario.

Iván Castillo habría simulado los cobros, como si el beneficiario hubiera acudido con una orden judicial para retirar el dinero. Hasta comienzos de abril se detectaron 311 certificados por un monto de S/902 mil con esta modalidad.

La otra forma en la que se habría apoderado de millones de soles es con depósitos extornados, que son operaciones en las que un ciudadano solicita la inmediata devolución del dinero, tras hacer un depósito, por algún error en la transacción. De esta forma, Castillo se habría apoderado de S/3’360,000.

El Departamento de Fraude también analizó los videos de seguridad de la entidad bancaria. El 11 de febrero observaron que el exfuncionario no recibió clientes, pero con su código se hicieron 9 extraños pagos en dos minutos.

El Banco de la Nación informó, en un comunicado, “que Iván Castillo ha sido denunciado penalmente ante la Segunda Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por peculado agravado y delito contra la fe pública por un monto de más de S/23 millones y cerca de US$2 millones”.

En tanto, Iván Castillo dijo a Perú21: “Niego en forma tajante esa acusación. No hay ninguna prueba concreta, ninguna prueba fidedigna que yo me he apropiado de esa cantidad. Con esta plata me hubiera ido del país hace rato”.