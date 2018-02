La empadronadora que fue ultrajada sexualmente en el último censo nacional denunció al Ministerio de la Mujer y al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por haberla dejado abandonada tras el violento episodio de índole sexual.

Jennifer Villena manifestó que tras el oscuro episodio del censo, en el INEI le dijeron que "no tenían la culpa de lo que me pasó... Que me podían ofrecer un trabajo pero la condición era que yo retire la denuncia contra ellos", contó a Panamericana.

En medio de la crisis que vivió, Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer, le ofreció un contrato, que finalmente no se cumplió desde diciembre del año pasado cuando comenzó a laborar en el Centro de Emergencias de Villa María del Triunfo.

"Después, el 17 y 18 (de enero) asistí a trabajar, y me dijeron que no podía seguir laborando porque el contrato había vencido, este era solo por 20 días. Ellos no me dijeron que va a durar tanto tiempo", comentó entre sollozos.

"Se libraron de mí al paso... me ofrecieron ese trabajo para tranquilizarme en aquel momento y listo. Me han estado paseando... me dejaban en visto en el WhatsApp. ¿Por qué se burlan así de mí?", agregó Villena.

La ministra de la Mujer, por su parte, le manifestó que su despido se dio por sus consecutivas faltas al trabajo. "Todas fueron justificadas y fueron para asistir a las audiencias sobre la agresión (sexual) que sufrí y con permiso de la coordinadora del CEM", expresó desesperada.

Video

La madre de familia argumentó que pasa días terribles viviendo en la casa de su madre tras ser desalojada por no tener cómo solventar el lugar donde vivía al lado de sus hijos y sin dinero para alimentarlos.

¿QUÉ DICE EL MIMP?



A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer señaló que "efectivamente se había desempeñado enseñando como proveedora de servicio de orientación al publico del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, por periodo de 20 días, a través de una orden de servicio que no implica dependencia laboral".



Tras el vencimiento de dicha orden, se produjo el pago correspondiente y que no hubo ningún despido.

EN PELIGRO



En torno al proceso judicial en contra de Marco Antonio Luza Segundo, el presunto sujeto que la violó sexualmente, Villena manifestó que en pocos días se cumplirá los 6 meses de prisión preventiva que dictaron en su contra.

"Recién ayer me hicieron la pericia psicológica, cuando debieron realizarla ni bien ocurrió el hecho. A parte, cancelaron muchas audiencias y la sentencia se está atrasando mucho", comentó finalmente.