La Empresa Municipal de Mercados (Emmsa) se pronunció ante la huelga de estibadores del mercado deSanta Anita y anunció que este viernes sus representantes se reunirán con ellos para llegar a un acuerdo.

Cabe señalar que decenas de estibadores que trabajan en el mercado entraron en una huelga de 48 horas este lunes y exigen que se cumpla con el reglamento interno establecido para que no se vean perjudicados.

Los estibadores indican que entre las reglas está que los trabajadores no puedan cargar más de 50 kilos de productos, pero no hay ninguna norma para evitar que los sacos que ingresan sean de ese peso y los que entran pesan 130 kilos.

En este punto, Juan Carlos Luque, gerente de Promoción y Desarrollo de Emmsa, indicó que se han venido trabajando campañas de sensibilización con apoyo de diversos ministerios y gobiernos regionales, así como de los mismos estibadores de tubérculos, para que los sacos bajen de peso y contribuir a la salud de los trabajadores.

"El reglamento no es otra cosa que la continuación de la ley 29088 que efectivamente dice que los trabajadores no pueden cargar sacos de más de 50 kilos en el hombro. Hemos venido trabajando campañas de sensibilización para buscar que los sacos bajen de peso (…). También invocamos al Ministerio de Agricultura que cumpla su papel de fiscalizar a los gobiernos regionales en la zona de producción, para que estos sacos no tengan peso excesivo", dijo Luque en "América Noticias".

Los huelguistas también denunciaron que hay personas extrañas avaladas por Emmsa trabajando en el lugar, incluso menores de edad. Aseguran que, según la norma, está prohibido que trabajen personas sin identificación.

Ante ello, el representante de Emmsa aseveró que no hay menores de edad trabajando y que se ha autorizado a los comerciantes para que con sus mismos ayudantes puedan prestar servicios a sus clientes. "Si hay menores de edad, eso debió ser responsabilidad de comerciantes", agregó.

También, dijo que se han venido realizando actividades y conversando con los estibadores de tubérculos y choclos, pero están también "quienes buscan cierto protagonismo", teniendo en cuenta que la actual gestión está en sus últimos meses.

"Con los estibadores de tubérculos venimos conversando y haciendo actividades. En el caso de los carretilleros, ellos no tienen problemas con los sacos porque usan carretas", comentó Luque.

Finalmente, manifestó que este viernes se reunirán con los estibadores de tubérculos y choclos. "Hemos invitado a los ministerios de Trabajo y Agricultura para que participen", puntualizó.