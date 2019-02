Elvis Miranda estudiará Derecho para ayudar a personas que no puedan pagar un abogado

El policía Elvis Miranda , quien estuvo recluido 26 días en un penal de Piura por abatir a un presunto delincuente durante una persecución, reveló que desea estudiar la carrera de Derecho tras la experiencia que pasó en la cárcel.



En un video del Ministerio del Interior, el suboficial PNP señaló que planea convertirse en abogado “por un tema humanitario”, ya que quiere ayudar a quienes no tienen dinero para contratar a una persona que ejerza su defensa legal.

Incluso, contó que si en caso se quedaba recluido en prisión, iba a estudiar la carrera de Derecho a distancia. Ahora que ya recuperó su libertad, espera concretar su objetivo.

NO PIENSA DEJAR LA PNP

En otro momento, Elvis Miranda remarcó que nunca pensó en dejar la Policía Nacional tras ser encarcelado y que seguirá en la institución hasta el día que muera.

“No se me pasó por mi cabeza dejar de ser policía, y seguiré siendo policía hasta el día que me muera y a donde vaya soy policía. Estoy para servir a la sociedad, estoy para cumplir con mi deber de ayudarlos. Nunca me arrepentiría de ser policía, es hermoso ser policía, se siente bien ayudar a las personas”, expresó.

“Fue difícil (estar en la cárcel) porque nunca me he separado de mi familia y nunca pensé que haciendo mi trabajo iba a terminar en un penal”, agregó Elvis Miranda.

