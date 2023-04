La madre de Katherine Gómez, Cinthya Machare, ofreció una entrevista al programa ‘América Hoy’ e hizo una conmovedora revelación sobre la dolorosa situación que atraviesa luego de que su hija fuera asesinada por Sergio Tarache.

Después de pronunciarse sobre la reciente captura del feminicida Sergio Tarache, la madre de la víctima dijo que la mascota de la familia está sufriendo por la ausencia de Katherine Gómez.

“Nos estaba comentando Cinthya que la mascota ha quedado bastante afectado, es un perrito que sube a la cama a llorar todos los días”, dijo el reportero del programa.

“Hasta al perrito le afectó la muerte de mi hija”, dijo Cinthya entre lágrimas. “Spike cuidaba a mi hija, la seguía a todos lados, mi hija defendía a su mascota. El animalito en las madrugadas se echa a llorar a su cama, llora porque la extraña, porque sabe que ella no está. Es muy duro de verdad, hasta el animalito siente, imagínense cómo estamos nosotros como familia”, agregó.

Por otro lado, la madre de Katherine Gómez aseguró que la Ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, no se ha disculpado con ella. “La ministra no se ha rectificado ni se ha justificado por las declaraciones, ella me dio a entender que mi hija es culpable que la hayan atentado de esa forma”, comentó.