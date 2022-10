El candidato al Gobierno Regional de Ucayali , Edwin Vásquez López, denunció que en la cédula electoral que le entregaron no aparece su nombre ni el logo de su agrupación política ‘Movimiento Regional Ucayali’.

Según RPP, esto generó que simpatizantes de Edwin Vásquez alcen su voz de protesta en la institución educativa Marco Jara, en Manantay. Denunciaron presunto fraude y pidieron nulidad de los comicios.

“Estoy sorprendido porque tenemos la resolución donde nos dicen que debemos inscribir nuestra candidatura. Con eso estamos claros y expeditos a estas elecciones, pero, nos llevamos una sorpresa cuando vamos a sufragar porque no estábamos en las cédulas”, señaló Edwin Vásquez López a RPP.

Vásquez agregó que las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deben mirar este caso porque hay “una organización criminal”. “Han vulnerado mis derechos, de mi agrupación política y de toda la población de Ucayali”, finalizó.

Elecciones 2022

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

