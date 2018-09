Por: Ricardo Monzón Kcomt y César Takeuchi



Si usted, joven lector, es menor de edad por unos días más y miraba de soslayo las elecciones regionales y municipales que están a la vuelta de la esquina porque pensó que no votaría, le tenemos un anuncio: El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ) confirmó el martes que sí deberá sufragar si es que cumple 18 años hasta el mismo 7 de octubre, fecha de los comicios a nivel nacional.

A esas 525,790 personas que cumplen la mayoría de edad desde el cierre del padrón electoral, 350 días antes de las elecciones, según la Ley N° 30673, los exhortamos a que revisen las hojas de vida y los planes de gobierno de los postulantes a su jurisdicción distrital, provincial y a la gobernatura, los cuales son de acceso público en la web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

LOS CAMBIOS



El Reniec informó que antes de la emisión de la mencionada norma, publicada el 20 de octubre en el diario oficial El Peruano, “podían votar solo quienes ya tenían 18 años el día en que se cerraba el padrón electoral; es decir, no podían ejercer su derecho al voto quienes cumplían 18 años entre esa fecha y el día del sufragio”.

“La cantidad no era muy alta, pues el padrón se cerraba 120 días antes de la votación. En el actual proceso electoral, la cifra es bastante mayor –525,790 personas– porque la misma Ley N° 30673 dispuso que el padrón se cierre 350 días antes de las elecciones regionales”, dice la nota de prensa.

La gerente de Registro Electoral del Reniec, Carlota Casalino, explicó a Perú21 que en la ley se establece que “365 días antes del proceso se cierra el padrón, pero en la disposición transitoria se dice que, por esta única vez y tratándose de las elecciones del 7 de octubre, el padrón se cierra 350 días antes”.

Casalino considera que en el Perú “hay una tradición o costumbre” de que los hijos menores de edad acompañen a sus padres en las colas de sus centros de votación. “Esa tradición debe actualizarse porque ahora los que cumplen 18 años hasta el día de los comicios tienen la obligación y el derecho de votar”, reiteró.

EL PROCEDIMIENTO



¿Qué deberá hacer un joven que votará tras la aplicación de esta norma?

El Reniec indica que los peruanos, al cumplir 17 años, deben solicitar un DNI de color azul que, “al cumplir los 18 años, pueden utilizar para votar, contratar y realizar otros actos civiles permitidos solo a los mayores de edad”.

“Tener el DNI azul desde los 17 años les permite cumplir con la obligación de inscribirse en una de las Oficinas de Registro Militar de las Fuerzas Armadas y, así, obtener una Constancia de Inscripción en el Registro Militar. Quien no se inscribe en el Registro Militar antes de la mayoría de edad es considerado omiso a la inscripción y recibe una multa equivalente al 5% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria)”, señaló. Una UIT equivale a S/4,150.

Puede observar la cantidad de votantes menores de edad incluidos en el padrón electoral por región, y su desagregado en distritos de Lima Metropolitana y el Callao, en la infografía que acompaña esta nota.

LOS RIESGOS



No debe sorprendernos que en estas elecciones la propuesta no sea la protagonista, sino, más bien, la desinformación de los electores.

El abogado Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, aseguró que esta situación en el sector juvenil “es aún peor”. “La juventud, en sí, está desinformada de los candidatos, de las propuestas y del proceso electoral en general”, declaró a este diario.

Consideró que los candidatos de estas elecciones se podrían aprovechar de los votantes de 17 años que cumplen la mayoría de edad hasta el 7 de octubre, engañándolos con propuestas inviables.

“Los postulantes pueden intentar confundir a estos jóvenes con propuestas irrealizables”, advirtió.

Por su parte, Carlota Casalino señaló que en la aplicación de normas como esta “el riesgo siempre es que haya un porcentaje de jóvenes que no están informados”.

“Ahí se les dice que averigüen dónde votan y si son o no miembros de mesa. Si no votan, pagan multa, y si son miembros de mesa y no van, pagan otra multa más. Entonces, su estreno como ciudadanos electores deja de ser alegre”, comentó.

En una nota anterior, Pilar Biggio, gerente de Información y Educación Electoral de la ONPE, declaró a Perú21 que “del más de medio de millón de jóvenes que votará, aproximadamente unos 15 millones son miembros de mesa”.

¿Qué tanto puede influir el voto de los jóvenes en los comicios del próximo mes? Casalino asegura que “es una población que en muchos lugares puede definir los votos, entonces sí es necesario que estén informados y que cumplan con participar”.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN



Casalino señaló que el Reniec “está haciendo una campaña a través de las redes, las radios, avisos publicitarios” para informar a los jóvenes.

Comentó que la difusión de estos datos se va a incrementar conforme se acerque la fecha de los comicios.

Biggio indicó que la ONPE, por este proceso electoral que se convocó en enero, “está exonerada” de la aplicación de la ‘Ley Mordaza’, que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. “Ya hemos hecho spots, pero nuestros trabajadores a nivel nacional están informando casa por casa en provincias”, garantizó.

