Elecciones Municipales 2018: Comercio ambulatorio

Basta hacer un recorrido por la Av. Abancay para constatar que el comercio informal ha vuelto con fuerza. Lo mismo ocurre si seguimos por los jirones Puno, Andahuaylas, Cusco, Ayacucho, Ucayali, Santa Rosa, es decir, los puntos en los que, en diciembre de 2001, se desató el incendio de Mesa Redonda, en el que murieron más de 400 personas.

Esta situación se presenta también, por las noches, en el Jirón de la Unión, en la Av. Emancipación y en el cruce del jirón Camaná con la Av. Bolivia, cerca del hotel Sheraton.

Como parte de su plan de seguridad, la actual gestión edil prometió erradicar a los ambulantes, pero estos trabajan ante la vista y paciencia de los serenos y los fiscalizadores municipales. Según el INEI, a 2016, se tenían registrados a 15,493 ambulantes en toda Lima Metropolitana. Sin embargo, se cree que la cifra sería mayor.

JULIO CÉSAR CASTIGLIONI - Abogado experto en temas municipales



Hay ambulantes formales, que trabajan por turnos en casetas verdes, e informales, que son los que van de un lugar a otro. Estos últimos pueden ser regulados de forma progresiva. Está demostrado que la solución no es botarlos de las calles, porque después de un tiempo ellos regresan. Claro ejemplo: La Parada.

Tenemos otras dos experiencias. La primera en San Borja, en la gestión de Luisa Cuculiza, quien alentó a los ambulantes a reubicarse en un local. Así nació la galería El Edén, en la Av. San Luis. La segunda se dio en Lima, con Andrade, quien desalojó a los comerciantes de la Av. Abancay. Ellos alquilaron un predio y crearon Polvos Azules. Esto prueba que la autoridad puede promover la formalización.

Lo primero que se tiene que hacer es empadronar a los informales y luego ver en dónde pueden ubicarlos. De esta manera, se estaría fortaleciendo a potenciales empresarios.

En el caso de las personas que no quieran formalizarse, pues a ellas sí hay que desalojarlas. Está probado que la formalización conlleva a la creación de grandes espacios comerciales. Las cajas municipales podrían dar préstamos a los colectivos de ambulantes para que compren un predio. Esta situación puede resolverse en la siguiente gestión, no va a hacerse de la noche a la mañana, pero sí en un par de años. El próximo alcalde debería tener una visión estadista. No puede estar detrás de un escritorio.

DATOS



- 93% de los ambulantes no tiene estudios superiores.



- 12.8% de la población considera que el comercio ambulatorio es uno de los principales problemas de Lima.



- 15, 493 vendedores ambulantes registrados en Lima Metropolitana.



- 74.7% de los vendedores ambulantes son mujeres.