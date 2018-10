En el distrito de Chaclacayo hay dos candidatos para la alcaldía que deben tener el mismo discurso adonde quiera que vayan. Pero no se debe a una misma ideología o una visión similar para la comuna del Este de Lima, sino que sus planes de gobierno dicen —casi exactamente— lo mismo.

Juan Benedicto Vargas Ramos postula por tercera vez en Chaclacayo para alcalde. La primera fue con el partido del ex presidente Alejandro Toledo, Perú Posible en el 2001. Luego intentó suerte en las elecciones municipales pasadas con Alianza para el Progreso. En este periodo ha vuelto a cambiar de camiseta y va con Somos Perú.

Vargas, quien demora en acordarse la dirección de su vivienda en el distrito, es un administrador y también abogado. Dice contar con una amplia trayectoria en política y sanciona a su oponente Luis Bueno por su pasado como alcalde de Lurigancho Chosica. Para él, "no es ético" que intente continuar en el poder.

Según el candidato de Somos Perú, se ubica en cuarta casilla en intención de voto con 14% en los sondeos que ha podido constatar. Los líderes Luis Bueno (de Lucho por mi barrio) y Wilder Ancajima (de Unión por el Perú) representan, para él, el poder económico que ayuda a tener más publicidad (Bueno) y la continuidad de la actual ineficiente gestión de David Aponte (Ancajima), además de "estar comprometidos con la corrupción".

Vargas, como todos los aspirantes al sillón municipal, ha entregado su plan de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones . Este contiene párrafos enteros idénticos a los que presenta su contrincante José Luis Alor.

DESCARGO DE JUAN VARGAS:

Juan Vargas asegura que su plan de gobierno fue elaborado por él mismo y que viene trabajando con este desde hace más de un año. "Nosotros venimos trabajando hace un año y medio. Estamos destacando todo nuestro trabajo en base de nuestro plan de gobierno. Si existiera algo de eso (párrafos idénticos), quiere decir que lo de ellos es una copia", expresa.

El candidato de Somos Perú también manifiesta que no ha escuchado las propuestas de Alor. " Es uno nuevo que nunca ha aparecido en política. Tengo información que es un militar. Nunca he tenido un problema o dificultad con él", dice. Pero, por ahora, no planea "en esas cosas que ya están en un segundo plano". "Mi objetivo principal es ganar las elecciones", afirma. Aunque no descarta tomar acciones legales. "Hay que hacer el proceso que corresponde", finaliza.

José Luis Alor Hurtado de Restauración Nacional , por su parte, es un oficial de la Policía en retiro. Es su primera incursión en política. Se presentó al partido para poder participar de esta contienda electoral y asegura estar primero en las encuestas con 40% de intención de voto.

Alor Hurtado comenzó campaña el 15 de mayo de este año y "no ha parado en estos cuatro meses". Según él, no tendría por qué estar en política, porque puede recibir su pensión "y estar tranquilo". Pero la "injusticia" y "dejadez" de la que es testigo en Chaclacayo lo ha llevado a postularse para alcalde.

Al igual que Vargas Ramos, cumplió el plazo para entregar su plan de gobierno. En las 13 hojas de este documento, se puede notar que la estructura y las palabras son las mismas que la del candidato por Somos Perú, con algunas variaciones de parafraseo, uno que otro signo gramatical extra y otras oraciones que complementan las ideas.

DESCARGO DE JOSÉ LUIS ALOR:

José Luis Alor está convencido que "los partidos corruptos se están uniendo para que no suba". Al conocer sobre la similitud en su plan de gobierno con el de Vargas, asegura que no tiene idea de esta situación. "No sé, yo tengo un equipo de trabajo", dice para expresar quién fue el encargado de elaborar el documento público en cuestión.

"Ni hablar", sentencia tajantemente para negar cualquier caso de plagio. Pero no planea, por el momento, tomar alguna medida si es que su plan fue el copiado. "Tendría que hablar personalmente para dar los detalles", menciona. Y, cuando se le pregunta si es que tiene domicilio en Chaclacayo, prefiere cortar comunicación.

LO QUE DICE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES:

Según Abel Montalva, representante de prensa Jurado Nacional de Elecciones, no se puede conocer el día exacto en la que ambos presentaron sus planes de gobierno; sin embargo, tanto Juan Vargas y José Luis Alor cumplieron en presentar dichos documentos.

Si es que alguno de ellos tiene alguna falta grave, a estas alturas, ya no podrían ser tachado, ya que la fecha límite fue el 7 de setiembre. Montalva asegura que los ciudadanos tienen la capacidad de denunciar algún ilícito al Ministerio Público.

Aquí puedes ver los extractos idénticos de ambos planes de gobierno:

PLAN DE JUAN VARGAS:

Plan Juan Vargas. Plan Juan Vargas.

PLAN DE JOSÉ LUIS ALOR:

Plan José Luis Alor. Plan José Luis Alor.

PLAN DE JUAN VARGAS:

Plan Juan Vargas. Plan Juan Vargas.

PLAN DE JOSÉ LUIS ALOR:

Plan José Luis Alor. Plan José Luis Alor.

PLAN DE JUAN VARGAS:

Plan Juan Vargas. Plan Juan Vargas.

PLAN DE JOSÉ LUIS ALOR:

Plan José Luis Alor. Plan José Luis Alor.

Aquí puede comparar ambos planes de gobierno:

Plan de gobierno de Juan Vargas de Somos Perú:

Plan de gobierno de José Luis Alor de Restauración Nacional: