El exconductor de televisión, Raúl Romero , respondió al llamado que se viene haciendo en medios de comunicación a los miembros de mesa y ante la ausencia de los titulares de su local de votación, acudió para ofrecerse como voluntario.

A través de su cuenta de Facebook, publicó un video bajo el título “Todos a votar!” en el que se muestra acudiendo a su mesa de votación para ofrecerse de voluntario para miembro de mesa, pese a que tenía que acudir más tarde según los tiempos escalonados propuestos por la ONPE.

“Qué tal chicas y chicos, son más de las 9 y me han informado que mi mesa no está conformada, no hay miembros de mesa. Yo tenía que votar más tarde pero estoy yendo para allá y me han informado, estoy viendo en la tele, que muchas mesas no han sido formadas porque la gente no quiere ser miembro de mesa”, se le escucha decir a Romero.

“Yo fui miembro de mesa cuando era muy joven, lo he sido dos o tres veces, fue presidente de mesa, y fue para mi un orgullo, una satisfacción. Yo invito a todos los jóvenes a que vayan de voluntarios a las mesas y que hagan que esto suceda y que suceda bien. Yo estoy yendo para mi colegio y voy a ser miembro de mesa después de muchos años”, agrega.

De esta manera, el exconductor de televisión animó a los jóvenes a que se ofrezcan de voluntarios y así se puedan abrir las mesas de sufragio que permanecen cerradas, generando largas colas y aglomeraciones, principalmente de adultos mayores.

