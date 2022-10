Este domingo 2 de octubre se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en todo el país y la cobertura periodística viene registrando todos los incidente. Sin embargo, Fernando Llanos, reportero de América Noticias, se dio un ‘respiro’ durante su jornada laboral y se puso a bailar.

Ocurrió durante un enlace EN VIVO desde el Campo de Marte, en Jesús María, luego de que al reportero se le acercaron varias personas a solicitarle una foto.

El hombre de prensa, amablemente, accedió a tomarse las fotos y se animó a participar de una clase de salsa. Desde estudios, Federico Salazar ‘vaciló' a Llanos y le dijo: “Fernando, queremos ver la mesas”.

Todo acabó en algo anecdótico y el periodista continuó con su labor de cobertura electoral.

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 ó 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

Para la votación no será obligatorio el uso de mascarillas.

