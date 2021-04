La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se pronunció sobre la denuncia de una persona que aseguró haber encontrado cédulas marcadas a favor de una candidata dentro de un ánfora en un aula sin miembros de mesa. El hecho ocurrió en el centro de votación en la Universidad Alas Peruanas ubicada en Pueblo Libre en el marco de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

La entidad, a través de Twitter, explicó que dicha ánfora estaba prevista para el voto de las personas con discapacidad. En esa línea, indicaron que dos electores discapacitados habían emitido su voto, razón por la que había dos cédulas al interior.

“El procedimiento en estos casos exige acercar el ánfora al elector con discapacidad. Sin embargo, los miembros de mesa, por omisión involuntaria, bajaron al módulo sin el ánfora respectiva y utilizaron otra ánfora facilitada por el coordinador de mesa, que no formaba parte del protocolo de atención para el módulo temporal”, detalló la ONPE.

Precisaron que, por dicha razón, los miembros de mesa asumieron que la cédula de sufragio debía depositarse en dicha ánfora y así lo hicieron, dejando las dos cédulas de sufragio dentro del ánfora y en el aula de módulo temporal.

Por último, la ONPE señaló que la situación fue registrada por el coordinador del local y los tres miembros de la respectiva mesa de sufragio, la misma que es de conocimiento del fiscalizador del JNE y del Ministerio Público.

#ONPEinforma SOBRE EL CASO OCURRIDO EN LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS: A la 1:35 p. m. del 11 de abril, en dicho centro de estudios, sede Pueblo Libre, se registró un incidente en el módulo temporal de votación ubicado en el primer nivel. (1/6) — ONPE (@ONPE_oficial) April 11, 2021

Recordemos que la denuncia quedó registrada en un video que circuló en redes sociales este domingo. En las imágenes, se oye a una mujer decir que encontró un ánfora con las cédulas marcadas.

“Como voy recorriendo para ver si los miembros y los personeros ya están, entonces me doy con la sorpresa que miro y digo qué hace esta ánfora y veo algo sospechoso dentro. Me acerco y saco estas cédulas marcadas, y la señorita de la ONPE me dice que acá no hay, está anulado”, indicó.

“Mi pregunta es qué hacen estas cédulas marcadas en una aula en que no hay miembros de mesa y dicen que lo han anulado”, agregó.

