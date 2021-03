La política es importante para todos los ciudadanos, con ella se puede elegir cómo queremos que sea nuestro gobierno, y por tanto, cuál será nuestro destino.

Es por esta razón que el partido que elijamos en las próximas Elecciones Generales 2021 estará con nosotros durante todo el periodo, y por ello, cada partido ha elaborado propuestas para que cada uno de nosotros seamos capaces de poder elegir el que más nos conviene. Sin embargo, la desinformación es un gran problema a la hora de desarrollar, votar o elegir propuestas políticas.

Si bien cada ciudadano puede obtener la información de los diferentes partidos en contienda entrando a sus páginas web, en páginas del gobierno u otras organizaciones que se dedican a recopilar las propuestas, esta no está bien estructurada, por lo que la mayoría de personas no terminan conociendo las propuestas de sus candidatos y, por tanto, no toman las decisiones más beneficiosas para ellos.

Ante esta necesidad surgió ElectMe, una app que recopila todas las propuestas electorales, las organiza, resume y categoriza de manera que resulte sencilla de entender para el ciudadano; y éste pueda elegir a los partidos políticos que pueden llegar a ser más afines con su manera de pensar y sin sesgos de por medio.

La aplicación permite hacer match desde tu celular de manera rápida y sencilla, mostrando todas las propuestas electorales en formato de tarjetas, de modo que se pueda elegir qué propuestas te interesan o no. Al final, la aplicación mostrará al votante la afinidad que tiene con los diferentes partidos que se presentan en estas las elecciones.

Los usuarios podrán acceder a los planes de gobierno y descubrir qué partido es más afín con su manera de pensar.

El principal objetivo de ElectMe es conseguir que los votantes puedan participar en el proceso político con un mayor conocimiento, ofreciendo los datos de manera organizada.

Cabe destacar que esta app ya ha sido utilizada de manera exitosa por los votantes de España y Bolivia, durante los comicios desarrollados en 2019 y 2020, respectivamente.

La aplicación ya está disponible para descargarse en Google Play y Apple Store desde este link.

