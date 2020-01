A pocos días de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 este domingo 26 de enero, es importante saber qué hacer si tu nombre no aparece en el padrón electoral el día de los comicios.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), si el nombre de un elector no aparece en el padrón electoral, no puede votar. Sin embargo, si en su Documento Nacional de Identidad (DNI) figura que debe votar en dicha mesa (aunque su nombre no esté en el padrón), el presidente de mesa le otorgará una constancia de asistencia al sufragio.

Luego el elector deberá acudir la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para verificar que su nombre aparezca en el padrón de electores para futuros comicios.

Caso especial

Si una persona fallecida aparece en el padrón electoral. Este documento no puede variar hasta después de las elecciones. Posteriormente, un familiar debe solicitar a Reniec que elimine a la persona fallecida del registro, para ello debe presentar la respectiva partida de defunción.

La ONPE también recordó que ante cualquier duda sobre el proceso electoral los ciudadanos pueden llamar, sin costo alguno, al FONO ONPE 0800-79-100 de 06:00 a.m. a 10:00 p.m.

Más de 24.7 millones de peruanos están convocados a las urnas este 26 de enero a fin de elegir a los 130 miembros del Parlamento en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Este proceso se realiza tras la disolución del anterior Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.