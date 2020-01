Un grupo de personas reclamó en el frontis de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos (UNMSM) porque no pudieron ingresar a esta casa de estudios para sufragar. Según denunciaron, personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso el cierre de las puertas del campus universitario minutos antes de las 4 de la tarde.

Ellos indicaron que debido a la decisión del personal de la ONPE no pudieron emitir su voto para estas Elecciones Extraordinarias Congresales 2020. Como se sabe, los comicios de hoy estaban previsto realizarse entre las 08:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Vale precisar que los electores que no votaron deberán pagar una multa, la misma que es escalonada de acuerdo con el nivel de pobreza del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los que no sufragaron y residen en distritos considerados no pobres, deberán pagar una suma de S/86; mientras que quienes vivan en zonas consideradas como pobres no extremos la multa ascenderá a S/43 y los que viven en distritos pobres extremos tendrán que pagar S/21,5.

La cantidad exacta de peruanos habilitados para estas Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 fue de 24′799,384, según el Padrón Electoral elaborado por el Reniec y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).