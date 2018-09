Elecciones 2018: Omisiones e inconsistencias en patrimonio de candidatos [INFOGRAFÍA]

Los peruanos aún no saben por quién votar . Y no lo decimos por el alto desinterés e indecisión, sino porque, literalmente, no conocen quiénes son los candidatos. Según las cifras de Datum que publicamos en Perú21 hace una semana, el 80% no ha buscado las hojas de vida de sus postulantes, a pesar de que estas son de público acceso en la web del Jurado Nacional de Elecciones ( JNE ).

De hecho, estos documentos, que son entregados por los propios candidatos al ente electoral en calidad de declaración jurada, contienen información sustancial, como la experiencia laboral, la relación de sentencias o la información de bienes y rentas.

Respecto de este último punto, en este diario escudriñamos la información para ver cuál es el patrimonio que declaró el futuro alcalde de Lima y cuál el que tendrá al dejar el cargo dentro de cuatro años.

Gerardo Távara, secretario de Transparencia, señala que “la información en este rubro es tan importante que la ley ha previsto que si se omiten datos, el JNE debe excluir al candidato”.

“Es muy importante que la población chequee esa parte de la hoja de vida porque permite saber si es que este candidato tiene recursos que puedan ser comparables con lo que gasta durante la campaña electoral. Por otro lado, es un punto de partida para ir analizando cómo varía su patrimonio durante los años que es alcalde”, prosigue.

¿Cuánto dinero perciben los postulantes al año? ¿Cuántos bienes tienen? Veamos, en la infografía adjunta, lo que consignó cada uno.

INCONSISTENCIAS



El postulante que ostenta una mayor remuneración anual y más bienes es Julio Gagó, de Avanza País, seguido por Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura (PPS).

El primero maneja un patrimonio global de casi 9 millones de soles producto de la venta de fotocopiadoras, impresoras y otros ingresos. Reggiardo, por su parte, obtiene su fortuna, de más de 3 millones y medio de soles, del negocio de la publicidad.

Durante la revisión de datos, dos llamaron la atención. Daniel Urresti, candidato del partido Podemos Perú, cuyo dueño es José Luna, registró una casa como suya, ubicada en el distrito de La Molina, con un valor de autovalúo de solo 242 soles. Cifra insólita para un predio. Como entendimos que se podría tratar de un error, buscamos la versión de Urresti, pero no nos respondió. Sus allegados indicaron que el tema ya lo corrigió y que la cifra es de “242 mil”. No obstante, en el JNE no se observa aún la corrección.

El segundo dato tiene que ver con Enrique Fernández Chacón, postulante del Frente Amplio, quien asegura no percibir ninguna remuneración anual. No tiene vehículos, pero sí una casa en Los Olivos que, según consignó, no vale nada, pues figura con un valor de autovalúo de cero soles.

Su equipo de campaña dijo que es “una omisión” y que están “en proceso de corrección”. Señala que Fernández solo posee esa propiedad y una pensión de jubilado de S/450 mensual, que no ha declarado en el JNE.

LAS OMISIONES



En otros casos, algunos candidatos no dijeron todo lo que tenían. Humberto Lay, de Restauración Nacional, señaló poseer un auto Honda de placa ASY-013. Empero, en la Sunarp figura como dueño de dos carros más, un Toyota Sedan Avensis de placa B2L-054 y un Austin Coupe Country Man-A40 de placa GI7-012.

Lay, en diálogo con Perú21, explicó que el Austin Coupe lo vendió en el año 64 y no entiende cómo sigue apareciendo como el propietario.

No obstante, sí reconoce que el primero de ellos, el Toyota Sedan, es suyo y omitió declararlo. “El otro sí es un carro que compré para mi hijo cuando estaba en el Congreso. Lo compré y me olvidé por completo de ese carro. Sí está a nombre mío y de mi esposa”, comenta.

Alertado sobre la elaboración de este reportaje, el lunes pasado el personero legal de Restauración Nacional acudió al JNE para intentar corregir la omisión. Vimos que el error no ha sido subsanado hasta ayer.

El candidato de Somos Perú, Juan Carlos Zurek, consignó en su hoja de vida tener dos autos Honda. Sin embargo, se olvidó de hacer lo mismo con una trimoto de carga marca Piaggio que, según Sunarp, está a su nombre. Sus asesores de campaña dijeron que se trata de “moto de campaña”, pero no explicaron por qué no se dio cuenta ante el JNE.

Julio Gagó declaró ser propietario de dos autos: un Mercedes Benz y un Audi. Dentro del plazo corrigió y añadió un Volkswagen, aunque no colocó su valor. Enrique Cornejo aseguró ser dueño de dos camionetas, pero en Sunarp también figura como propietario de una station wagon Nissan con la anotación de “robada” en 2009.

TENGA EN CUENTA



- El abogado Julio César Castiglioni recordó que hasta el viernes 7 de setiembre, el JNE pudo excluir candidatos por omisiones en las hojas de vida.



- “Después de ese día, ya no puede haber exclusiones, sino solo anotaciones marginales. Muchos han omitido declarar motocicletas, autos, cocheras”, dijo.



- Solo se puede excluir, hasta un día antes de los comicios, a aquellos candidatos que sean condenados por el Poder Judicial.