[NOTA ACTUALIZADA 15:45]En “Arequipa:https://peru21.pe/noticias-de-arequipa-538, más de 72 mil personas con discapacidad ejercen su derecho a votar, indicó la coordinadora regional de Conadis, Silvia Aguilar, agregó que cada centro de votación debe contar con una mesa especial en el primer piso para facilitar el sufragio de estas personas.

Silvia Aguilar mencionó que 30 voluntarios recorrieron la ciudad verificando que se cumpla con estas disposiciones. También observaron la accesibilidad a los colegios. El personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) tiene la obligación de darles preferencia y además coordinar para que el padrón y el ánfora sea trasladada hasta la mesa especial.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, emitió su voto en el colegio Cristo Rey, ubicado en Camaná. Dijo que el presidente que salga elegido debe comprometerse con los proyectos del sur del país.

Apuntó que espera que se concrete el gasoducto del sur, la instalación de la industria petroquímica, la construcción del megapuerto de Corio, la integración vial de las regiones de la mancomunidad macro regional del sur y la consolidación de los planes turísticos.

[NOTA ACTUALIZADA 14:40]El Ministerio de Relaciones Exteriores reporta alrededor del mundo como se vienen realizando los comicios electorales, en países tan distantes como India, Reino Unido, Canadá, Polonia, entre otros.

[NOTA ACTUALIZADA 13:00]Los titulares de organizaciones electorales visitaron la Institución Educativa Melitón Carvajal, en Lince, para verificar el avance de jornada electoral. (Ya se han instalado el 98.7% de las mesas de sufragio, según la ONPE).

Pero a pesar de las autoridades, las quejas continúan.

Y las peleas también.

Mientras tanto, en la calle…

Y en locales de votación…

En redes sociales continúan informando sobre la caótica situación que viven numerosas personas al realizar el trámite de su DNI.

[NOTA ACTUALIZADA 11:30]De momento, las elecciones en Perú se realizan de modo tranquilo (salvo algunos eventos aislados que hemos venido informando). Según la Onpe, ya se han instalado el 90% de las mesas de sufragio.

No nos olvidemos que los Observadores Electorales siguen haciendo su trabajo durante todo el proceso de esta elecciones 2016.

En tanto, en el extranjero…

En Los Ángeles (Estados Unidos), así votaron los peruanos en el colegio Robert Kennedy. (Video: Chao Ku-Yen en WhatsApp)

#VotaPeru #EleccionesPeru2016 RPPNoticias Estadio Harrison desde New Jersey pic.twitter.com/IK9VDHFjQC— Geraldine Chavez (gchavezb) 10 de abril de 2016

#EleccionesPeru2016 Peruanos de DC, VA, MD votan masivamente CancilleriaPeru pic.twitter.com/uHEjU7JLgH— Embassy of Peru - US (PeruInTheUSA) 10 de abril de 2016

Larguísimas colas en Estadio Forum Asago en milano – Italia donde votan peruanos #Voto2016 canalN_ noticiAmerica pic.twitter.com/IA1f1ZLiMT— Angélica Valdés (@angeluvaldes) 10 de abril de 2016

El infierno en mi centro de votación en #Montreal #EleccionesPeru2016 pic.twitter.com/ZrqnV6TMft— Dreampicker (@dreampicker) 10 de abril de 2016

Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de peruanos que ejercerán su sufragio, con un total de 277,847 personas. En Miami ya cerraron las mesas electorales.

En Chile, un total de 99,998 ciudadanos peruanos residentes están habilitados para votar en las elecciones generales de su país. Estos representan el 11% del total de votantes de ese país en el extranjero.

#EleccionesPeru2016 todo trascurre con normalidad en el colegio República alemana Santiago de Chile pic.twitter.com/a9LdhjMpWc— Jhony Lenin (@lenin25) 10 de abril de 2016

Reina el caos y la desorganización #EleccionesPeru2016 #VotoPeru #Voto2016 desde Colegio República Alemania #Chile pic.twitter.com/L6htgHFcau— #Alexis  (@beaudesoir) 10 de abril de 2016

En España se informó que se cerraron las mesas de sufragio pasadas las 4:00 p.m. El proceso electoral se llevó con total normalidad en el país europeo. Cabe recordar que España es el segundo país donde hay más peruanos residentes.

En España, ya se votó.Que sea para bien #EleccionesPeru2016 pic.twitter.com/CciJGD8pBo— charlii_g (@charlii_gg) 10 de abril de 2016

En Venezuela…

Latina_pe la cola para entrar es increible. #EleccionesPeru2016 desde Caracas. pic.twitter.com/7lVPSuSfHR— Vanesa (Jaiflor) 10 de abril de 2016

En Argentina…

Cola de hasta cinco cuadras para votar en Buenos Aires, ARG #EleccionesPeru2016 #TuVotoImporta #DesayunoElectoral pic.twitter.com/F91LtQRct5— Consultas Respuestas (@CYRcallcenters) 10 de abril de 2016

Así se desarrollan las #Elecciones2016 en Londres. Fotos: Franccesca Sopla Galarreta https://t.co/KNC84jxJQb pic.twitter.com/hdNYVoKt1i— Diario Perú21 (@Peru21pe) 10 de abril de 2016

DATO

Peruanos en el extranjero representan un 3.8% de los electores. Un total de 884,924 peruanos ejercen su voto fuera del país en este proceso electoral.

[NOTA ACTUALIZADA 10:45]Otros problemas han surgido en los locales de votación. Además de las colas y lo que ya mencionamos más abajo (que algunas mesas aún no se habían instalado generando el malestar de los electores), se suman las denuncias de electores que reportan problemas en el sistema electrónico.

Qué pasará con las máquinas de voto electrónico que no funcionan? En el Colegio Alfonso Ugarte hay quejas #EleccionesPeru2016— Pepe Toranzos (@pepetoranzos) 10 de abril de 2016

#VotaPeru gente quiere votar pero no puede x maquinas #EleccionesPeru2016 ONPE_oficial noticiAmerica elcomercio pic.twitter.com/lKercPrTuu— Mosi Mosquera (mosimosquera) 10 de abril de 2016

La opinión de los electores que votaron bajo el mecanismo del voto electrónico en Chaclacayo #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/D8WvsJ6E0B— Diario Perú21 (@Peru21pe) 10 de abril de 2016

Por otro lado, durante la mañana se registraron incidentes en las afueras de la oficina central de la Reniec), ubicado en el centro de Lima.

Decenas de personas llegaron al local para recoger el duplicado sus DNI, con el propósito de poder ejercer su derecho a voto en este proceso electoral. Pero el resultado fueron discusiones y peleas.

EN AREQUIPA SIGUEN LOS PROBLEMASUnos 10 mil ciudadanos acudirán a las urnas con el DNI caducado. El jefe zonal de (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) Reniec, Walter Aguirre anunció que ese no es impedimento para cumplir con su deber este 10 de abril.

Reniec atenderá hoy hasta las 4:00 p.m. de la tarde entregando duplicados. Aguirre explicó que dan todas las facilidades para ayudar a los ciudadanos para que puedan votar.

[NOTA ACTUALIZADA 10:00]Desde bien temprano en la mañana, las colas son un problema para algunos ciudadanos que están a la espera de emitir su voto. Y no solo en el Perú, también en el extranjero (como veremos más abajo).

#EleccionesPeru2016 y empezamos con las colas en las elecciones pic.twitter.com/zPxantOlk7— Luis Natividad G. (@luiss1_23) 10 de abril de 2016

#Voto2016 las colas son el común demominador en I.E. Francisco Bolognesi, hay algunas mesas no instaladas… pic.twitter.com/5vevwvmGEu— Eder Hernández (@Ederhernandezl) 10 de abril de 2016

#EleccionesPeru2016 Desesperación y mala organización en local de votación I.E General Prado – Callao. pic.twitter.com/JtVoUO4wvd— gerson ricardo (@gerson9527) 10 de abril de 2016

Mientras tanto, en Arequipa no todo es orden. En el instituto educativo Gran Mariscal Antonio José de Sucre (Yanahuara) al menos 4 mesas aún no se instalan debido a que no llegaron los miembros de mesa.

Esto ha causado malestar entre los ciudadanos, quienes acudieron desde las 7:30 a.m. al plantel. Varios ciudadanos se quejaron y se fueron sin votar, argumentando que tenían que trabajar.

PROBLEMAS EN EL EXTRANJEROEn Virginia, Estados Unidos, se reportaron incidentes en el colegio George Mason, en donde varios ciudadanos no pueden emitir su voto.

Se informó que en una de las puertas del centro educativo —que cuenta con 16 mesas para recibir a 300 votantes cada una— no abrió y no permite el sufragio.

Según se informó a Perú21, esto se debe a que los miembros de mesa oficiales y voluntarios no han asistido a cumplir con su labor.

A las 8 a.m., se señaló que solo una mesa funcionaba. A las 10, funcionaron 4. Actualmente, funcionan 9 mesas para atender a los votantes.

Además, se solicitó a los votantes si podían atender en las mesas, pero ninguno accedió al pedido. Por tanto, se decidió fusionar las mesas.

[NOTA ACTUALIZADA 09:00]Los electores peruanos ya acuden a sus locales de votación para sufragar en estas elecciones, según informa el ONPE. Además, el organismo señala que para ubicar tu mesa de sufragio debes guiarte por la letra inicial de tu apellido.

#ONPE: Recuerda q ahora debes ubicar tu mesa de sufragio por la letra inicial de tu apellido, no por grupo de votac. pic.twitter.com/ulsAf5TK7y— ONPE (@ONPE_oficial) 10 de abril de 2016

Bueno, hora de levantarse para cumplir con el deber. #EleccionesPeru2016— Andres Rivera Ortiz (@Anduky19) 10 de abril de 2016

Como podemos ver, algunas personas ya están yendo a votar y asimismo algunas mesas están debidamente instaladas y funcionando.

Liceo Alessandri de Santiago inicia proceso electoral CancilleriaPeru ONPE_oficial pic.twitter.com/iSbciRrphc— Perú en Chile (@ElPeruEnChile) 10 de abril de 2016

Pero en estas elecciones los ciudadanos debemos enfrentarnos a un problema que habitualmente surgen en esta jornada democrática, sobre todo cuando toca ser miembro de mesa: la impuntualidad.

#EleccionesPeru2016 que cólera que los miembros de mesa no lleguen puntuales.— Adrianna Cantoral (@Adrianna_C21) 10 de abril de 2016

Soy parte de ese 99% de personas que van a votar tarde por miedo a que falta un miembro de mesa y me chanten esa labor #EleccionesPeru2016— Diego André (@diegoandrera) 10 de abril de 2016

Uno q llega puntual y nada. Un suplente y yo q soy secretario. Cuándo cambiaremos :( #Voto2016 #EleccionesPeru2016 pic.twitter.com/oEGBeCCUUT— Santiago Conde (@edersantiago_1) 10 de abril de 2016

Tengo miedo de ir a votar y las mesas aún no estén listas.#EleccionesPeru2016— Annabell Zevallos (@annabellzv) 10 de abril de 2016

Aún no se instalan las mesas de sufragio en la BibliotecaBNP de la Av. Abancay https://t.co/AiZmi7j4fP pic.twitter.com/yPqAhGm7Jv— Diario Perú21 (Peru21pe) 10 de abril de 2016

De hecho, ya ha aparecido un meme haciendo alusión a este "problema".

RT los que se sienten identificados. #EligePerú #EleccionesPeru2016 pic.twitter.com/vnJ0XSfjy4— Ozono Television (@ozonotelevision) 10 de abril de 2016

El Onpe hizo un llamado a los miembros de mesa a apurarse.

#ONPE insta a miembros de mesa, titulares y sup., acudan a instalar sus mesas y evitar demora en inicio de sufragio. pic.twitter.com/kY4Wuxuitq— ONPE (@ONPE_oficial) 10 de abril de 2016

[NOTA ACTUALIZADA 08:39]Además de los compatriotas que ya sufragaron en los países de los continentes de Oceanía y Asia por la diferencia horaria, ciudadanos peruanos en Italia, España (Barcelona, Madrid, Valencia) y Canadá también ejercerán su derecho. Ah, y también en Argelia, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Bucarest (Rumania).

En 30 minutos inicia votación en #Florencia, #Italia. Mesas de votación ya están acondicionadas #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/5CYi2q0rea— MRE Perú (@CancilleriaPeru) 10 de abril de 2016

¡Buenos días #España! Participación de #peruanos residentes en #Barcelona en el PalauSantJordi #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/sHojfeE9dj— MRE Perú (CancilleriaPeru) 10 de abril de 2016

¡Masiva participación de #peruanos en feriademadrid de #Madrid! #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/hhnnelBDt9— MRE Perú (CancilleriaPeru) 10 de abril de 2016

Peruanos en #Valencia (#España) participan de #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/LL4eAUU6eR— MRE Perú (@CancilleriaPeru) 10 de abril de 2016

¡Mesas instaladas en #Ottawa! Peruanos ya pueden ejercer su derecho a voto en #Canadá #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/gDbDMY9Akz— MRE Perú (@CancilleriaPeru) 10 de abril de 2016

#Ahora: Peruanos residentes en #Dubai (Emiratos Árabes Unidos) ejercen su derecho a voto #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/2cxndtvRpg— MRE Perú (@CancilleriaPeru) 10 de abril de 2016

#Ahora: Peruanos residentes en #Bucarest, #Rumania ejercen su derecho a voto #EleccionesPerú2016 pic.twitter.com/vJjLcyVL8l— MRE Perú (@CancilleriaPeru) 10 de abril de 2016

[NOTA ORIGINAL 07:50]A partir de las 8 de la mañana se inició una larga jornada de votaciones en todo el Perú. La primera mesa de sufragio de los comicios fue instalada a las 3:00 a.m., en el distrito de Cabanilla, en la provincia de Lampa (Puno), según informó hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

#ONPE: La mesa N° 063702 del distrito Cabanilla (Puno) se instaló a las 3:15 am siendo la primera en #Elecciones2016 pic.twitter.com/JLgGU4NmIC— ONPE (@ONPE_oficial) 10 de abril de 2016

[Elecciones 2016: 22 millones de peruanos irán a las urnas en jornada histórica]

Jeny Quispe Vilcazán fue la primera ciudadana en ejercer su derecho a voto en esa mesa de sufragio, según consigno Andina.

Sin embargo, el citado medio señaló que es posible que algún lugar aún no contactado por razones de distancia o lluvias haya instalado una mesa de votación más temprano.

[Elecciones 2016: Conoce tu local de votación, según ONPE]

Cabe recordar que más de 22 millones de electores acudirán a las urnas para elegir al cuarto gobierno constitucional y democrático consecutivo de nuestra historia republicana.

Y si tienes alguna duda puedes comunicarte a la línea gratuita de la ONPE, donde atenderán tus consultas desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.

#ONPE: Nuestros operadores atenderán tus consultas hoy desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. *Línea gratuita. pic.twitter.com/H2Vi7fnfvw— ONPE (@ONPE_oficial) 10 de abril de 2016