En pocos instantes, Brigitte Paisig vio su vida pasar delante de sus ojos. La joven de 23 años es una de las víctimas de un imprudente conductor que quiso dar la vuelta en U en plena avenida Brasil el pasado 26 de febrero, provocando un fuerte impacto con una molo lineal, en donde viajaba la joven estudiante, quien salió despedida por los aires. Un accidente que pudo haberle costado la vida.

A una semana del accidente, la joven fue dada de alta, sin embargo, sus heridas aun no la dejan vivir como antes de aquel 26 de febrero, pues está postrada en una cama. Esto le impide continuar con una de sus metas personales: terminar con su tesis y graduarse en la carrera de Administración. En una entrevista con Domingo al Día, la joven Paisig narró lo sucedido aquel domingo.

“Lo único que pensaba cuando fue el impacto es que ves tu vida en un segundo y pensaba que era el fin de mi vida. Al verme tendida en el piso, todo ensangrentada”, contó.

“Yo en la desesperación he intentado caer primero con mi cuerpo que mi cabeza, es por ello que primero ha caído mi rodilla y luego cayó mi cuerpo, por lo que tengo puntos en la rodilla y en la cabeza”, agregó.

El chofer del vehículo que propició el accidente que casi le costó la vida a una joven estudiante de 23 años, Víctor Sánchez Guevara, tenía el brevete suspendido, algo que ha generado que la familia de la afectada clame por justicia.

“Después del incidente que pasa mi hija me voy, me refieren que este sujeto ha estado conduciendo en estado de ebriedad y aparte ha estado con la licencia de conducir suspendida”, afirmó Iván Paisig, padre de la víctima.

Su hija no puede ir a los servicios higiénicos sola, y necesita usar un collarín todo el tiempo, pues las consecuencias del terrible choque aún la mantienen con cuidados específicos. Incluso, contó que no puede comer sólidos.

“Hasta para dormir debo usar el collarín, porque no me puedo mover bien. Es bastante incómodo la verdad, porque estoy tranquila y de en rato en rato me vienen hincones. (...) tienen que ayudarme a ir al baño, no puedo comer nada masticable, todo líquido”, contó.

Imprudente chofer en libertad

Según el padre de la víctima, cuando asistió la comisaría de Magdalena en donde estuvo detenido Víctor Sánchez Guevara, para verificar el estado de la denuncia, se dio con la sorpresa de que este fue dejado en libertad, pese a ocasionar un fuerte accidente con la licencia suspendida.

“Me doy con la sorpresa que Fiscalía ya le ha dado libertad y eso es lo que me indigna como padre. Ver postrada en un hospital y ahora verla con daños graves. (...) Hoy puede ser con mi hija, mañana puede ser con otra persona”, pidió justicia el progenitor.