¿Es posible el retorno a las aulas en las actuales circunstancias? ¿Cómo deben asistir los niños a sus centros educativos? ¿Deben estar los maestros inmunizados contra el COVID-19? Las interrogantes son infinitas.

Más de 3000 educadores y especialistas internacionales analizarán el retorno a las aulas y los problemas de la educación agravados por la pandemia del COVID-19 durante el 2º Encuentro Latinoamericano de Comunidades de Aprendizaje, que se realizará el próximo 1 de octubre.

Comunidades de Aprendizaje es una propuesta de transformación educativa y social que está presente en más de 9.000 escuelas de la región, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú y ha permitido a escuelas de Iberoamérica obtener mejoras significativas en los aprendizajes, la convivencia en el aula y el vínculo con las familias al reducir el impacto de la pandemia.

En la propuesta se implementan un conjunto de actuaciones educativas de éxito, que se basan en los principios del aprendizaje dialógico y han demostrado que aumentan el desempeño académico, reducen el abandono escolar y mejoran la convivencia en las escuelas.

Desde la década de 1990, el centro de investigación CREA (Community of Research on Excellence for All), con sede en la Universidad de Barcelona, ha impulsado la implementación de Comunidades de Aprendizaje en escuelas de educación infantil, primaria y secundaria de España y Europa.

Desde el 2014, gracias a la colaboración con el Instituto Natura, este proyecto también se ha ampliado a América Latina.

Alcances

La propuesta se basa en los siete principios del aprendizaje dialógico, cuyo autor principal es el Dr. Ramón Flecha García, catedrático de sociología de la Universidad de Barcelona.

Estos principios son: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, solidaridad, creación de sentido e igualdad de diferencias.

El Instituto Natura, se informó, ha promovido la conformación de alianzas multisectoriales en siete países de la región para que estados y organizaciones de la sociedad civil trabajen en conjunto e implementen las actuaciones educativas de éxito en el marco de políticas públicas.

Educación en pandemia

Según el Banco Mundial (2020), en el Perú, después de un cierre de escuelas de 13 meses, la proporción de estudiantes por debajo del nivel mínimo de rendimiento en la prueba PISA podría aumentar en por lo menos 22 puntos porcentuales, lo que significaría que los resultados nacionales de PISA en comprensión lectora serían inferiores a los obtenidos en PISA 2012.

De acuerdo con datos de Unicef, el 97 % de los estudiantes de la región han perdido un promedio de 174 días de aprendizaje y corren el riesgo de perderse un año escolar completo.

Este promedio es cuatro veces más alto en comparación con lo que sucede en el resto del mundo.

Datos

Estos y otros problemas serán tratados en el 2º Encuentro Latinoamericano de Comunidades de Aprendizaje.

La reunión será virtual de 2 a 4 pm. (hora peruana).

Los interesados pueden inscribirse en https://bit.ly/2cdeaLATAM.

