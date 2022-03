La mañana de ayer el ministro de Salud, Hernán Condori, llegó al Hospital del Niño de Breña como parte de la comitiva que participó en el trasladado de una bebé de 10 meses a dicho nosocomio. Sin embargo, cuando quiso informar a la prensa que aguardaba en los exteriores, fue intervenido por los padres que acampan frente al lugar para hacer escuchar sus necesidades.

Condori intentó superar la situación y excusarse con que no escuchaba a todos por la aglomeración que se estaba generando. Por ello, intentó escuchar a un par de padres de familia que pedían atención para sus hijos y aseguró que próximamente los ayudarían para que no continúen acampando en los exteriores del hospital, pero no explicó cómo cuando un reportero se lo consultó.

Horas después de la inopinada visita de Condori, se conoció el testimonio de algunas mujeres que acampan en la berma ubicada frente al hospital del Niño. Canal N consultó con ellas si habían logrado conversar con el ministro Condori y si tenían alguna respuesta ante sus reclamos, pero no fue así.

Una señora relató que desde hace más de dos meses se encuentra acampando para lograr que atiendan a su hija. “Queremos que nos atiendan lo más pronto posible, mi hija para que pase a emergencias tiene que tener 40 de fiebre, no me la pueden hospitalizar, mi hija está con consulta externa con neurólogo”, resaltó visiblemente afectada.

“La solución que nos dan es que nos van a desalojar a todos y nos van a mandar al albergue, esa es la solución que nos quieren dar, lo que queremos es que atiendan a nuestros pequeños. Lo que hizo el ministro es que llegó, entró a Emergencia, dio la media vuelta y se fue, no dio cara a nadie. La respuesta que me dan es que llame a la central, uno llama, timbra, timbra y timbra, cuando responden dicen que no hay cupo hasta el otro mes”, comentó.

Otra mujer contó que acampa desde el día lunes porque su nieta de dos años y un mes había tenido una caída fuerte que habría comprometido su cráneo, pero que los médicos aún no ordenaban una tomografía. “La hemos internado el lunes a las 8:00 p.m, el neurocirujano pediatra no le toma la tomografía, le ha puesto una vía con unos desinflamantes”, indicó.

