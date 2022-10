Por tercer año consecutivo, el Festival Internacional de Cine Lima Alterna celebrará su tercera edición para recibir a todo el público interesado en la variedad cinematográfica provenientes de películas independientes de todas partes del mundo con propuestas narrativas no convencionales.

En esta nueva edición, el festival se realizará en 5 sedes en Lima, entre ellas el Centro Cultural de España, la Alianza Francesa de Miraflores, la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura, y el Cine Teatro Irracional en Barranco en donde el ingreso es totalmente gratuito; y en el Centro Cultural PUCP el costo de la entrada es de S/. 12.00.

También se contará con la presencia del festival en 3 salas ubicadas en diferentes provincias; el Cine Chimú en Trujillo en donde el costo de la entrada es de S/. 8.00, y en el Cine Umbral en Arequipa y Cineclub de Lambayeque en donde el ingreso es libre. En simultáneo, se podrá disfrutar de varias de estas películas en la plataforma digital de www.cineaparte.com

La edición de este año también destaca por su variedad, pues presentará una selección de 108 películas provenientes de 65 países.

En competencia, este año resaltan películas que reflejan lo mejor del cine independiente a nivel mundial como: “A Woman Escapes” de Sofia Bohdanowicz, Burak Çevik y Blake Williams (Canadá), “Super Natural” de Jorge Jácome (Portugal), “Mato seco em chamas” de Adirley Queirós y Joana Pimenta (Brasil), “Fragments from Heaven” de Adnane Baraka (Marruecos), “Arnold is a Model Student” de Sorayos Prapapan (Tailandia).

Representando a Perú se estrenarán los largometrajes: “Bruma” de José Balado, y “Hogar” ópera prima de Jano Burmester participando en la Competencia Iberoamericana.

Esta cita de cine independiente se llevará a cabo del 13 al 23 de octubre de manera presencial en diversas sedes de 4 ciudades y en la plataforma de streaming Cineaparte.

En la competencia internacional de cortometrajes se presenta un panorama muy completo sobre las preocupaciones estilísticas de los cineastas contemporáneos, con propuestas variadas, tanto en ficción como en documental. Entre ellas caben destacar: “Cerro Saturno” de Miguel HIlari (Bolivia), “Further and Further Away” de Polen Ly (Camboya), “Masks” de Olivier Smolders (Bélgica), “Moshari” de Nuhash Humayun (Bangladesh), y “The Saboteur” de Anssi Kasitonni (Finlandia)

Este año en Lima Alterna Festival Internacional de Cine, en colaboración con el Centro Cultural España, se dictará un curso online de Historia y Apreciación de Cine Africano, que complementa y ayuda a visibilizar la variedad geográfica que venimos proponiendo desde nuestra primera edición. Este curso estará a cargo de Javier H. Estrada, crítico, profesor y Jefe de programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, co-fundador y jefe de programación de FILMADRID, y miembro del comité de selección del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen.

La inauguración del festival, se realizará el jueves 13 de Octubre de manera presencial en la sala Azul del Centro Cultural PUCP a las 8:30 p.m, y estará a cargo de dos obras lúdicas que abrazan lo fantástico y la ciencia ficción, propuestas creativas con planteamientos narrativos novedosos, ágiles y ávidos de experimentación formal y estética, “Alegrías riojanas” de Velasco Broca, de España, y “The Timekeepers of Eternity” de Aristotelis Maragkos, de Grecia.

Para más detalles pueden visitar su página web: Lima Alterna Film Festival – Festival Internacional de cine, y asimismo los pueden encontrar y seguir en Facebook, Twitter e Instagram como: Lima Alterna Festival Internacional de Cine.

VIDEO SUGERIDO:

Edward Malaga