Decenas de vecinos de la urbanización Manzanilla se han visto afectados tras el aniego de agua potable producido esta mañana en la cuadra 8 de la Av. Riva Agüero, en el distrito de El Agustino.

De acuerdo a Latina, la familia Martha terminó gravemente perjudicada debido a que su sala quedó inundada de agua. Además, en las imágenes difundidas se puede observar que en la entrada de las viviendas hay agua empozada, así como en los jardines.

“Acá estamos varios departamentos, viviendas. Esta mañana que nos levantamos para salir a trabajar no pudimos. No sabemos a qué se debe esta inundación. Una vecina ha sido más afectada por que el agua se metió a su casa”, comentó Marlene Chirinos. “Tengo que ir a trabajar, pero cómo salgo sino puedo”, añadió.

En tanto, otra vecina tuvo que tomar fotos y grabar videos del aniego para justificar que su hija no podrá asistir a clases hoy ya que no pueden salir de su hogar por el agua empozada. “No podemos estar así, cómo salimos a nuestros trabajos. Iba a llevar a mi hija a clases y no puedo. Para mandar una evidencia tomé fotos”.

A través de un comunicado, la empresa Sedapal constató que la incidencia del aniego fue ocasionada por el alto tránsito de vehículos pesados en vías no preparadas en la zona.

Asimismo, informó que ha controlado el aniego y ha dispuesto dos máquinas hidrojet para la succión del agua acumulada y de personal técnico para reparar la tubería de agua potable afectada.

“Debido a los trabajos de reparación de la tubería se ha suspendido el servicio de manera temporal en el A.H. El Agustino, A.H. 7 de octubre, P.J. Santa Isabel y la urb. El Agustino Zona VII”, detallaron.

