De ochenta puñaladas, Juan César Augusto Huaripata Rosales (28) asesinó a Jessica Tejeda Arguedas (34), su expareja y madre de sus hijos, en una vivienda en El Agustino. Además, el sujeto asesinó al hijo de 15 años, quien intentó salir en defensa de su madre, y apuñaló a otros dos niños (de 9 y 2 años). Al intentar incendiar la escena del crimen, el hombre provocó la muerte al menor de todos, un bebé de apenas 3 meses de edad.

Posteriormente, la niña de 2 años, quien también fue atacada por Huaripata, murió producto de un paro cardiorrespiratorio. Solo el menor de nueve años sobrevivió al hacerse pasar por muerto.

El homicidio múltiple ha conmocionado a todo el país. No obstante, el responsable considera que todo se trató de “cinco minutos de locura”.

Perfil psicológico

El perfil psicológico de Huaripata Rosales, difundido por América Noticias, revela que este no padece de trastornos y que era consciente de sus actos.

Durante la entrevista con un psicólogo forense del Departamento de Investigación Criminal, el sujeto dio detalles de los asesinatos.

“Empecé a hincarla con el cuchillo, no era consciente de lo que estaba haciendo. Me nublé. No sé qué me pasó. Me dio mis cinco minutos de locura. Yo sentía respeto por ella porque era la madre de mis hijos, pero nunca la amé. Me siento arrepentido. Sé que hice daño a una familia”, precisó.

La pericia concluye que Juan Huaripata aparenta ser una persona extrovertida y tranquila; sin embargo, su verdadera intencionalidad es ser frío, calculador y carente de empatía.

Asimismo, muestra una marcada predisposición a tener arrebatos de ira y violencia pudiendo premeditar actos de agresividad.

Declaración de asesino de El Agustino