El dueño de una funeraria identificado como Pedro Flores Vásquez denunció que dispararon contra su local. Fueron tres impactos de bala contra el negocio situado en El Agustino.

En declaraciones para América Noticias, el afectado contó que un desconocido a bordo de una motocicleta comenzó a disparar contra el establecimiento ubicado frente al hospital Hipólito Unanue. Las mamparas del local fueron afectadas.

Dijo que al momento del ataque él no se encontraba, pero sí dos de sus hijos. “Cuando llego acá me encuentro con la sorpresa de lo que había pasado. Tres impactos. En mi contra [sería el ataque] y al no encontrarme optaron por disparar al local”, contó.

Flores Vásquez presume que el ataque habría sido perpetrado por una disputa en el negocio de funerarias de la zona debido a que él decidió bajar el costo de sus servicios. Al ser consultado sobre el responsable, señaló que “posiblemente sean colegas del mismo rubro. Por la razón de que presto servicio lo más económico posible. En conversaciones me han dicho que no arruine el negocio porque por esta pandemia he vendido ataúdes a menos costo”.

Pedro Flores relató que es el primer ataque que recibe en los veinte años que viene trabajando en El Agustino. Por ello, informó que puso la denuncia en la Depincri del distrito para que se investigue el caso y pedir garantías para su vida pues teme que este suceso vuelva a ocurrir.

Patricia García 12-08-2020