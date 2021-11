Dos sujetos fueron detenidos tras asaltar a un taxista al que citaron mediante un aplicativo móvil para que supuestamente los traslade a un determinado punto. Los hombres asaltaron a su víctima, se llevaron todas sus pertenencias y luego se escondieron en una vivienda, en el distrito de El Agustino.

“Justo cuando llego al punto, salió de un callejón un señor y mencionó mi nombre. Quiso ir adelante y por precaución lo hice ir atrás. Pero me olvidé poner seguro y agarró mi freno de mano y ya no pude arrancar. Vinieron dos, me cogotearon y empezaron a pegar. Se llevaron mi celular, mi cartera. Quise arrancar y no estaba la llave de mi carro”, contó el taxista agraviado a América Noticias.

Asaltan a taxista y se esconden en casa https://www.americatv.com.pe/

Personal policial que se encontraba en la zona se percató del atraco y procedió a perseguir a los delincuentes, a quienes lograron capturar. “Gracias a Dios la Policía se dio cuenta, los han seguido y los capturaron”, señaló el taxista.

Los malhechores identificados como David Cristofer Bermúdez García de, 21 años, y Alex Gian Pier Luna Horna, de 22, fueron llevados a la comisaría de Santoyo para las investigaciones del caso.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.