En medio de aplausos del personal médico y familiares que la recibieron emocionados, Petronilla Cárdenas Quispe, de 108 años de edad, salió de alta luego de vencer el COVID-19, en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) implementado por el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Paraparanamericanos, en el Hospital Hipólito Unanue de El Agustino.

Ella es quechuablante, nacida en Huancavelica, tiene 9 hijos (4 fallecidos), 15 nietos y 5 bisnietos, llegó hace una semana al CAAT con síntomas de la enfermedad. “Pasó por triaje, le hicieron las pruebas respectivas y se determinó que tenía el coronavirus. El personal médico la cuidó con esmero y juntos vencieron ese mal. Tras ello, pudo salir de alta y regresar a pasar Navidad con su familia”, explicó Carlos Orellana, representante del Legado.

“Mi mamá se puso mal, estaba hinchada y no podía respirar, la llevamos de emergencia a otros dos hospitales y ninguno nos quiso recibir porque no había cama. Alguien nos dijo que la llevemos al CAAT del Hipólito Unanue y ahí sí nos recibieron rapidito. Le hicieron la prueba COVID-19 y salió positivo, tomaron placas del pulmón y muestras de sangre, luego me dijeron que se tenía que quedar. Me puse a llorar, tuve miedo de no volver a ver a mi mamita”, narró Melissa Condori de 45 años, la última hija de Petronila.

Agregó que está muy agradecida del buen trato recibido por su madre, tanto de parte del personal médico como del administrativo del Centro de Atención y Aislamiento Temporal del Legado, en el Hospital Hipólito Unanue. “Los doctores me llamaban para informarme sobre la evolución de su salud y justo ayer me dijeron que salía de alta. No lo podía creer, hasta que fui a recogerla y volví a llorar, pero esta vez de emoción. Gracias a Dios por tanta dicha”, detalló Condori, antes de volver a su casa en San Luis.

La anciana es la paciente número 442 dada de alta de este CAAT, que inició funciones el 22 de junio del presente año, luego que el Proyecto Legado entregara sus instalaciones al Ministerio de Salud (Minsa), para ampliar la atención a los pacientes COVID-19.

Desde esa fecha, es el Proyecto Especial Legado, la institución que mantiene la administración del área de hospitalización, garantizando los servicios de alimentación, seguridad, limpieza y lavandería.

El CAAT Hipólito Unanue, que fue implementado en menos de un mes en el pico de la pandemia, cuenta con 100 camas y se abastece de oxígeno las 24 horas, a través de una conexión que llega directamente a las camas de los pacientes, además tiene un innovador sistema especializado de ventilación, por el cual el aire que ingresa y sale del centro, es absolutamente libre de contaminación.

Es uno de los seis centros de atención instalados e implementados en la región Lima, los otros cinco están ubicados en el coliseo Lolo Fernández de Cañete, el hospital Sergio Bernales de Collique, el hospital Cayetano Heredia de San Martín de Porres, el hospital Regional de Huacho y el hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra.

Además, el Proyecto Especial Legado ha instalado dos centros en la región Amazonas, uno en Puno y uno en Junín.

VIDEO RECOMENDADO

21noticias 12pm 16-12-2020

TE PUEDE INTERESAR