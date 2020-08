El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, anunció que ya está listo el decreto de urgencia para otorgar un subsidio económico indirecto al servicio de transportes en el Sistema del Metropolitano. Esa medida temporal busca que no suban los pasajes ni se perjudiquen las empresas que actualmente operan con limitaciones por la pandemia. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio.

El monto del subsidio alcanza la suma de S/13 millones y medio que se entregará a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que se encargue de su administración y distribución.

“Ya tenemos el Decreto de Urgencia que [a los concesionarios] les permitirá seguir trabajando y vamos a ayudar a que este modelo de transporte que se ha implementado para evitar la expansión de la pandemia pueda continuar sin problema”, indicó el ministro Estremadoyro.

Precisó que a través del subsidio que dará el Ejecutivo para el usuario se pretende cubrir los costos operativos para que las empresas no se perjudiquen y puedan seguir operando sin problemas. “Con esta medida no habrá ningún inconveniente para que se mantenga el servicio. Estamos garantizando para que la operatividad del sistema no falle”, aseguró Estremadoyro.

Protransporte pasa a la ATU

La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), María Jara, y el presidente del directorio de Protransporte, Juan Pablo de la Guerra, firmaron hoy las adendas de los contratos de concesión del Metropolitano y los corredores complementarios como parte del proceso de fusión. A partir de ahora Protransporte formará parte de la ATU.

Por primera vez una sola entidad será la responsable de operar todos los sistemas de transporte de Lima y Callao. Esta cesión de posición contractual de ambos sistemas de transporte fue posible luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas emitiera un informe de no objeción a los proyectos de adendas presentados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Tras la firma de la última adenda, de un total de 26, queda habilitado el proceso de absorción que se inició en setiembre del 2019. María Jara informó que solo queda pendiente la transferencia de bienes inmuebles, el acervo documentario y el propio sistema operativo para que la ATU se haga cargo de la operación del funcionamiento del Metropolitano.

