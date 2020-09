“Detrás de la exorbitante cantidad de oro que entra a Estados Unidos cada año, yace una red de lavado de dinero, minería ilegal y destrucción ambiental”, dice la presentación del capítulo “Oro sucio” de la serie Dirty Money de Netflix, que lanzó a la fama internacional a Pedro Pérez Miranda, mejor conocido como ‘Peter Ferrari’.

El pseudo empresario fue acusado por la justicia norteamericana como cabecilla de una red criminal vinculada al lavado de activos, con la que habría conseguido sacar del Perú más de 14 toneladas de oro procedentes de la minería ilegal, valorizadas en unos US$615 millones.

‘Peter Ferrari’ murió ayer víctima del COVID-19 en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Ni todo el oro del mundo lo pudo salvar.

EE.UU. pide pruebas de su muerte.

El también llamado el ‘Rey del Oro Ilegal’ tenía comprometido el 75% de sus pulmones –afirma el nosocomio– como consecuencia de la infección.

Según el comunicado del Ministerio de Salud, el deceso de Pérez Miranda se produjo a las 13:45 horas debido a una insuficiencia respiratoria grave a causa del coronavirus.

En el documento se precisa que el paciente ingresó al referido hospital el 25 de agosto y, debido al compromiso pulmonar severo, tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Críticos desde el 3 de setiembre.

Sin embargo, Estados Unidos duda de la versión de las autoridades sanitarias peruanas. Es por eso que le ha solicitado a la Fiscalía peruana, a través de la Cancillería, pruebas de que el cadáver es de ‘Peter Ferrari’. La embajada pide una prueba de ADN del cuerpo de la persona que el Hospital de Emergencias de Ate identifica como Pedro Pérez Miranda.

Estados Unidos había pedido su extradición y la Corte Suprema del Perú aceptó, pero dijeron que solo se iba a acatar después de que terminen todos sus procesos judiciales en nuestro país.

¿QUIÉN ERA ‘PETER FERRARI’?

A finales de los 90 se ganó el nombre de ‘Peter Ferrari’ por sus excesos en gastos y gustos que –según las autoridades– eran producto del lavado de dinero de un cártel colombiano. Esto lo llevó a prisión, pero meses más tarde recuperó su libertad.

En 2013, se le decomisó 304 kilos de oro que iban a ser enviados a EE.UU. Con argucias legales, el procesado pudo recuperar el valioso mineral en enero de 2014. En 2016, la Policía incautó 58 lingotes en una bóveda de una empresa de seguridad que estaba a nombre de ‘Peter Ferrari’.

Durante las investigaciones, la Policía estableció que entre 2012 y 2014, Pedro Pérez Miranda inundó a EE.UU con más de 14 toneladas de oro procedente de la minería ilegal a través de cuatro empresas de fachada.

LAVADO DE ACTIVOS

Pérez Miranda fue capturado el 3 de enero de 2017 por enviar a Estados Unidos oro valorizado en US$615 millones, por lo que le dictaron 33 meses de prisión preventiva y los cumplió en el penal de Cochamarca, en Pasco.

En junio pasado salió en libertad y una vez más negó los cargos que le imputaban.

“Yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito (…). Todas mis cosas las he hecho por el conducto regular. No he hecho nada ilegal, ahí están, transparentes, como debe ser”, declaró para un canal de televisión.

Fuentes de la Policía Antidrogas señalaron a Perú21 que la investigación continuará y ahora la mira estará en sus familiares y socios, quienes también se beneficiaron del dinero ilegal producto del tráfico de oro proveniente, en su mayoría, de la región selvática de Madre de Dios.

TENGA EN CUENTA

En 2019, la Fiscalía allanó los inmuebles de Gian Pierre y Peter Pérez Gutiérrez, hijos de ‘Peter Ferrari’, quienes también son acusados por EE.UU.

‘Peter Ferrari’ primero fue apresado en el penal de Ancón 1, pero la Policía descubrió un plan de fuga y lo envió al penal de Cochamarca en Pasco.

Tenía su casa en una zona exclusiva de La Molina, cerca de influyentes empresarios peruanos, quienes denunciaban sus extravagantes fiestas.

