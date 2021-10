La unión de esfuerzos entre la UGEL 02, la DRELM y la DIRIS Lima Norte, con el apoyo de Unicef, logró que este 30 de setiembre la I.E. Los Jazmines del Naranjal, del distrito de San Martín de Porres, reanude las clases semipresenciales con 98 alumnos de 5to grado de secundaria, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad adoptadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

El proyecto piloto en este colegio busca obtener condiciones e indicadores para replicar este esfuerzo en más instituciones públicas de Lima Norte, teniendo como objetivo el retorno seguro, gradual, flexible y voluntario a las aulas para recuperar las interacciones y aprendizajes que frenó la pandemia.

La directora de la UGEL 02, Anabel Poma, mencionó que existe un esfuerzo articulado para “trabajar la sensibilización con las escuelas para que conozcan todos los criterios que se deben considerar para el buen retorno y que cumplan con las condiciones”, y adicionó que también participaron los padres de familia, y alumnos en las reuniones.

Según comentó su director Félix Medina, en la I.E. Los Jazmines del Naranjal, se realizarán las clases presenciales los días jueves, hasta el mediodía, y se ha dispuesto que haya 15 alumnos por salón, entre los que se encuentran también adolescentes migrantes.

En total, 12 docentes estarán a cargo de materias como Matemática, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, Educación para el Trabajo y Educación Física.

“De hecho hay una diferencia entre lo virtual y lo presencial, ahora voy a entender mejor lo que el profesor enseña”, mencionó Karen de 16 años al terminar la jornada de reinicio, quien además, se mostró entusiasmada de volver los jueves a las aulas.

Por su parte, Franco, de 17 años, comentó que “la clase ha sido muy interactiva. Siento que por fin he aprendido algo después de 2 años. Me han dicho que el otro jueves hay examen y me voy a preparar”, al mismo tiempo, asegura que se distrae mucho durante las clases virtuales, algo común en la mayoría de estudiantes.

Durante la ceremonia de apertura, el oficial de Educación de Unicef en Perú, Fernando Bolaños, destacó la importancia de la reapertura de escuelas en zonas urbanas e indicó que debido a la pandemia varios chicos y chicas han abandonado sus colegios por problemas de conectividad o económicos y el hecho de reabrir la escuela unas horas a la semana, un día a la semana, permite que mejoren sus aprendizajes.

VIDEO RECOMENDADO:

Erick Iriarte sobre PL de Perú Libre: ”Va contra el secreto a las comunicaciones y acceso a la información”