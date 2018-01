Edu Saettone: "Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para salvarle la vida" [VIDEO]

Antes de su encarcelamiento, Edu Saettone se aseguró de subir un video a su cuenta de Facebook explicando que se entregaría a la justicia y dando detalle del fatídico día en el que atropelló a María Elena Coronado en el 2012 y posteriormente murió.

"Soy Eduardo Saettone. Estoy haciendo este video porque me estoy entregando a la Justicia y no creo que pueda hablar desde la prisión", así empieza la grabación que dejó el músico.

Edu Saettone narró que era un día lluvioso cuando una custer hizo una maniobra temeraria que lo obligó a frenar y su carro giró 180 grados golpeando contra la señora María Elena, a quien —asegura— que auxilió en todo momento hasta su traslado a la clínica.

"Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para salvarle la vida, actué con diligencia", dijo Edu y adjuntó dos audios del preciso momento en el que llamó a Pacífico seguros para solicitar ayuda a la mujer.

"En todo momento mañana tarde y noche estuve pendiente de la señora María Elena, pero cometí un error, el de no acercarme a la clínica y darle cara a la familia y no presentarme ante la primera orden de detención, pero lamentablemente estaba invadido de miedo, miedo que me invade hasta ahora. Quiero reiterar cuánto lo lamento", agregó.

Además de los audios, Edu adjuntó una recreación del accidente y otros datos como que las lesiones de la víctima no corresponden con la velocidad de 90 km/h, sino a las de 23km/h. También que el desplazamiento de la víctima no fue mayor a 4 metros.