Luego que el alcalde de Chosica, Luis Bueno, señalara que no se ha podido realizar a tiempo las obras de prevención para las lluvias en su distrito porque no se le asignaron los recursos para hacerlo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Edgar Quispe le respondió.

En conversación con RPP, Quispe resaltó que "no es verdad que no se le haya dado los recursos, la Autoridad tiene suficiente recursos para apoyar el eje de la prevención. Pero, siempre es importante que para acceder a los recursos se siga un prcedimiento y ahora no se contempla, en la parte de prevención, los muros de contención".

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios señala que en periodo de lluvias es imposible construir este tipo de estructuras porque genera que el cauce disminuya, el volúmen del río aumente y finalmente se desborde.

Quispe indica que la obra del muro de contención en Chosica inició en diciembre, sin expediente y sin autorización de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

"Esta una obra realizada por el municipio, la construcción de un muro de contención solo es perjudicial porque angosta el cauce del río, y una pequeña crecida de 30 o 55 metros cúbicos por segundo genera filtración de un lado del río. y esto se vuelve una acequia gigante", declaró Quispe.

"Lo que queda claro y que estamos evidenciando es que las obras han empezado en el mes de diciembre y no es el momento para hacer esta clase de obras. Incluso nos hemos reunido con el alcalde Bueno y yo le he expresado todo mi apoyo, pero no es posible hacer un muro de contención en pleno periodo de lluvias", sostuvo la autoridad.

Por su parte, Bueno ha señalado que seguirá con la construcción del muro de contención y recalcó que no tiene quejas con Quispe sino con su antecesor, Pablo de la Flor.

"Este muro estuvo dentro de la Reconstrucción con Cambios del Sr. de la Flor, el Sr. Quispe no tiene que ver nada en el tema, hemos perdido preciosísimo tiempo hasta octubre porque todos pensábamos que siendo esta una obra prioritaria íbamos a ser atendidos. No hemos sido atendidos, así que sí o sí tenía que ser ejecutado (el muro de contención), y así como se encuentra y como se ve, el muro está descendiendo hacia Chosica", dijo Bueno.