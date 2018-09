Ni una menos . Un caso más de violencia de género se registró ayer cuando un sujeto no identificado golpeó a una mujer a la altura de la cuadra 18, de la avenida Angamos, en Miraflores.

En el video difundido en redes sociales, la víctima pide ayuda a gritos y transeúntes de la zona intervienen a su favor e increpan al agresor, quien al parecer estaría bajo los efectos del alcohol.

"Estás zampado y le has golpeado", reclamó un hombre al atacante que huye del lugar sin dar explicaciones y sin remordimientos, cuando ve que un cámara de celular lo está grabando.

"Te he visto cómo le has golpeado desde la otra cuadra y por eso, he regresado, para ayudarla", agregó el testigo que le ofreció a la perjudicarla llevarla a un hospital.

La perjudicada, por su parte, se quedó en la escena llorosa y sin conseguir reaccionar. También pidió que su rostro sea cubierto para reservar su identidad.

