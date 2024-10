Dueño de pollería quiso denunciar extorsión, pero policías no lo atendieron

El dueño de una pollería ubicada en la avenida Canadá, en el distrito de San Borja, denunció haber sido víctima de extorsión y ataques violentos en su negocio. Tras esto, intentó pedir ayuda a la Policía Nacional, pero no obtuvo respuesta.

El comerciante contó que recibió un mensaje amenazante en el que los extorsionadores afirmaban controlar la seguridad de los negocios de la zona y exigían colaboración.

"Este comunicado va dirigido a todos los comerciantes de la av. Canadá. Tendrán que comunicarse con la organización que brinda seguridad de sus negocios (...). Esperamos su colaboración de la manera pacífica, si no, serán víctima de nuestra malicia", decía la amenaza.

El dueño de la pollería decidió denunciar las amenazas ante la División de Investigación Criminal (Dirincri) de San Borja. Sin embargo, su denuncia parece no haber avanzado. "Me dijeron: ‘bloquéalo y ya está, ellos hacen a todo el mundo así y no pasa nada", comentó a América Noticias.

Los extorsionadores cumplieron con sus amenazas. Detonaron una bombarda en la puerta del negocio, generando una explosión de gran magnitud que iluminó la calle y cubrió de humo las casas aledañas.

En su intento de buscar ayuda, el empresario intentó comunicarse con la central 111 de la Policía Nacional del Perú (PNP), número habilitado para denuncias de extorsión. Sin embargo, no recibió respuesta tras varios intentos frustrados.

