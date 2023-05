Vive un calvario. Ney Chávez Santillán, dueño del local en Villa el Salvador que mató a tiros a un delincuente que amenazó a su menor hijo y su esposa para robarles, salió en libertad el pasado 27 de mayo, dando sus primeras declaraciones sobre los hechos por los cuales viene siendo investigado por el Ministerio Público.

El empresario contó que vive momentos difíciles tras la muerte del presunto ladrón, razón por la cual podría ir a prisión. En base a ello, pidió a la Fiscalía que archive su caso.

“Hacer llegar a cada una de las personas amigos, familiares mi agradecimiento por la preocupación. Agradecer a Dios porque me encuentro bien de salud, aunque sea físicamente porque emocionalmente estamos destrozados debido a la situación que estamos viviendo”, lamentó en un video.

Además, aseguró que su intención no fue nunca causar que la muerte de este presunto delincuente, sino que quería defender la integridad de sus familiares.

“Quiero dar a conocer que no fue mi intención de quitarle la vida a alguien solo actué en defensa de mi familia, de mi hijo, mi señora y porque estaban siendo amenazados de muerte”, indicó.

Este malhechor ingresó al local y amenazó a la esposa e hija de Ney Chávez, quien disparó hasta en dos oportunidades acabando con su vida.

Chávez Santillán a confesado además que tuvo que vender su local para empezar desde cero, pues teme que delincuentes puedan atentar contra su vida o la de sus familiares, lamentando que las leyes sean más favorables para los criminales.

“Pedir a la Fiscalía que revisen bien mi caso. Por miedo a las represalias yo no estoy trabajando, me he retirado de mi casa de mi trabajo que es mi único medio de ingreso por miedo que les hagan daño a mi hijo y a mi señora”, añadió.

“Yo no soy el delincuente, yo soy la victima. Yo no tengo porque huir de la justicia, pido a los señores fiscales archivar mi caso para tener un poco de tranquilidad”, aseveró, visiblemente afectado.





Madre del delincuente abatido por dueño de chifa pide “justicia”

El delincuente que quiso robar un chifa en Villa El Salvador y que fue abatido por el dueño del local ha recibido el apoyo de su madre, quien pide justicia y prisión para el empresario.

En ATV Noticias se informó que el dueño del chifa, Ney Chávez Santillán, recibió varias amenazas desde meses atrás y eso motivó que compre un arma para defenderse ante cualquier ataque.

Pese a las imágenes de la cámara de seguridad en el local, donde se aprecia que el delincuente -identificado como Gianfranco Espinoza Quispe- ingresa, amenaza al hijo y a la esposa del empresario, la madre del ladrón salió en su defensa y lo recuerda con cariño.

“Me dijo ‘mamá ahorita, vengo’, voy a salir’, todavía le persigné. Todo el día no he podido dormir. Me han dicho que tengo que ir a reconocer el cuerpo, pero no puedo ir sola, sufro de la presión alta”, señaló.

Pero además pidió justicia para su hijo y pidió cárcel para el dueño del chifa. “Que se vaya preso ese asesino que ha matado a mi hijo, que se vaya preso ese asesino”, finalizó.